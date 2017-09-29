如何确定身上的白斑是不是白癜风？皮肤上出现白斑，会严重损伤患者的外貌形象，给患者的心理造成一系列的阴影，所以当发现皮肤上出现白斑时一定要引起重视。那么，皮肤上出现白斑是什么病呢？会不会是白癜风呢？对此，专家就针对皮肤上的白斑是不是白癜风做了如下介绍。<<<<咨询专家，孩子身上有块白是白癜风吗？

1、身上的白斑和白癜风有关系吗

大多数患者都是根据白斑症状来判断白癜风，混淆了白斑和白癜风之间的界线，以为白斑跟白癜风没有区别。其实，白斑并不是白癜风，白斑只是白癜风的一种。在白癜风初期，白斑很小，而且大小不一、形状各异，颜色为淡白色，不痛不痒，边界清晰。随着病情的加重，白斑会发生扩散，面积逐渐变大，白癜风是一种很影响容貌的皮肤疾病。<<<<白癜风对视力有影响吗？

2、白斑的危害有哪些呢

白癜风的症状表现多种发病原因也不是一种，患者在发现自己身上的白斑时一定要及时的去医院进行诊断，根据诊断结果有针对的性的进行治疗，白斑极易扩散，在发病初期稍不注意白斑就会发展为中期，白斑在发病初期治疗起来还是相对容易的，白癜风专家提醒，一定要早发现早治疗，避免白斑对人身体的危害。>>>>>>问问专家我这个白斑一个多月，好治疗吗？

3、美国皮肤CT，判定黑色素脱失等级

检测白斑的技术除了拥有常见的WOOD灯设备之外，美国三维皮肤CT影像分析系统，它是基于光学聚焦原理，利用计算机三维断层成像技术，直观实时、动态的观测皮肤病发生、发展、疗效及其皮损情况的先进检测与治疗复合型的仪器。不管是什么疾病，早期都是治疗较好的时候，所以一旦发现白斑就及时去医院检查，确诊后及时治疗。>>>检测需要多长时间？

孩子10岁脸上有白点怎么回事，发现身上长白斑该怎样做，多数患者发现白斑感觉就是白癜风，然后自行把白斑当作白癜风来治疗，结果可想而知，白斑没治好反而更加严重，白斑首先需要诊断要明确，这样才能有针对性的去治疗。<<<<我和上述说的一样白斑当作白癜风来治疗了，结果白斑不断在扩大，我该怎么办？