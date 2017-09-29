患者陈述身上出现了白色的斑点，恐怕就是白癜风，在生活中经常看到那些身上有白癜风的人，他们经常会受到旁人的疏远和好奇的打量，想想自己以后也会有同样的遭遇，心里更加不是滋味，白斑不及时治疗发生扩散后会更加麻烦，想着趁早将自己身上的白斑去除，身上长了白斑该怎么办？<<<<问问专家，快速治疗白斑用什么方法好？

1、身上有白斑真的是白癜风吗

身上长了白斑，很多患者的反应不是仔细辨别，而是去小门诊拿点药吃，以为这样就可以使得白斑消退，真的是这样吗？其实，身上出现白斑，原因有很多，可能是白癜风，也可能是其他皮肤病，对症治疗才有效果，这样不加区分就随便吃点药当然不行，白癜风的白斑和正常皮肤界线清楚，处于进行期的白斑除外，白斑内的毛发可能是白色、正常或者黑白相间，患者要注意仔细辨别白癜风的白斑和其他皮肤病的白斑的区别。>>>>>白癜风的危害有哪些？

2、白斑的危害不只是身体上的，还有心理上的

白斑一般容易在患者的暴露部位发病，所以一些患者的发病部位在脸部或四肢部位，在这些部位出现白斑后，通常会给患者的工作和学习都带来很大影响，从而影响到患者的正常生活。在患了白斑后，很多患者都经常会为一些小事情，而出现大的情绪波动，而且因为身上出现白斑，患者的心理也会承受很大的压力既负担，所以家属要经常与患者进行交流，不要让患者出现过的紧张和烦躁的情绪。>>>用什么方法才能治好我的白斑

3、美国三维皮肤CT让患者找回健康

患者没有找正规的专科医院进行系统的病因检测，就盲目用药物治疗的话，不但治不好病，久而久之会对药物产生依赖性，还会产生抗药性，最终导致迁延不愈。建议患者到专业的白癜风医院，查明病因结合病情，对症性系统治疗。不要盲目的治疗，无论治疗什么病，都需要先查找缺失致病因素，针对性进行治疗。>>>美国皮肤CT检查多少钱？

儿童早期白癜风能治疗吗，发现身上有白斑并不可怕，重要的是怎么去治疗它，经常有患者误认为白斑就是白癜风，于是根据自己的判断自行将白斑当作白癜风来治疗，最后引发白斑扩散了，增加治疗难度，在这里提醒患者朋友们一定要诊断明确然后进行系统的治疗。<<<<去过一些小药店，说我这个是白癜风，接下来我该怎么办？