患者陈述前几天发现自己的身上出现了白色的斑点，我有担心怕是白癜风，在平时自己也遇到过很多身上出现白斑的人，经常受到陌生人刻意的疏远和指指点点，没有人愿意身上有白斑，而且白斑早期出现后不及时治疗到了后期还会发生扩散，那时治疗起来就更不容易了，身上长了白斑该怎么办？<<<<问问专家，白斑和白癜风的区别怎样来区分？

1、白斑与白癜风的初期症状

大多数患者都是根据白斑症状来判断白癜风，混淆了白斑和白癜风之间的界线，以为白斑跟白癜风没有区别。其实，白斑并不是白癜风，白斑只是白癜风的一种。在白癜风初期，白斑很小，而且大小不一、形状各异，颜色为淡白色，不痛不痒，边界清晰。随着病情的加重，白斑会发生扩散，面积逐渐变大，白癜风是一种很影响容貌的皮肤疾病。<<<<白癜风对视力有影响吗？

2、了解一下白斑的危害吧！

白斑对患者的危害有很多种，最为明显的要属对患者形象的影响了。在这个关注外貌的时代，白斑患者不论在学习、工作、交际还是婚姻等方面，都会受到很多影响。现在社会上会很多人对白斑患者存在歧视，患者会因为自身的病情也会产生自卑情绪，患者产生很大的心理负担，导致一些心理方面的疾病，过重的心理负担又是会影响到白斑的病情，形成一种循环怪圈。>>>白斑的发病原因是什么？

3、准确检查，查明病因病情

白癜风和很多皮肤病有很多相似的症状，患者稍微不注意 可能就将白癜风与其他皮肤疾病混淆了，“美国三维皮肤CT检测系统”与传统病理活检相比，它具有无创无痛、病人舒适度高以及检查迅速等优点。萌芽期的白癜风易扩散，如果不及时治疗，肯定会扩散发展到后期将不易治疗，白癜风早发现早治疗，越早治疗白癜风康复不复发的几率越大。>>>做黑色素脱失等级诊断多少钱

儿童手上长小白斑是什么病，白癜风是一种相对难治的疾病，该病具有易复发、易扩散的特点。白癜风的治疗建议，及时到专业的白癜风医院，结合具体的白斑病，选择有针对性的方法，坚持治疗，以达到较佳的治疗效果。<<<<去检查发现是白癜风，我想试试偏方能不能治好？