网友陈述身上出现了几块白斑，心里特别担心，应该是白癜风，在生活中遇到过很多身上同样有白斑的人，每次出门都要承受别人眼光的洗礼，身上有白斑在谈恋爱的时候也会受到很大问题，白斑不但影响美观，到了后期还会发生扩散，到时候治疗起来就不那么容易了，身上长了白斑该怎么办？<<<<咨询专家，身上的有白斑去哪里检查比较准确？

1、学会辨别白斑与白癜风

不少患者认为身上有白斑就一定是白癜风，这些患者是把白癜风复杂化了，其实有很多的白斑不是白癜风，白癜风只是白斑中的一种而已。专家提醒：白癜风早期，白斑数目少，主要局限于身体某部，随着病情加重，白斑的数目会渐渐增多，相邻的白斑之间还会扩散成大规模的白斑，进而泛发全身，可以看出，白癜风的危害不容小觑，希望患者能引起重视。<<<<还是很难区分白斑和白癜风怎么办？

2、白斑对患者的其他部位有哪些伤害

谈起白斑对患者的危害，大家首先要想到的就是对外观的影响了。白斑患者往往不愿出门见人，担心因为生病而受到别人的异样眼光。于是躲避拖延治疗的较佳时期，白斑并不是无药可治，只要早发现，早接受治疗，就很有可能治好，患者一定不要放弃希望。>>>点击咨询，白斑早期治疗大约多长时间能治好

3、美国三维皮肤ct检测仪科学检测

患者没有找正规的专科医院进行系统的病因检测，就盲目用药物治疗的话，不但治不好病，久而久之会对药物产生依赖性，还会产生抗药性，最终导致迁延不愈。建议患者到专业的白癜风医院，查明病因结合病情，对症性系统治疗。不要盲目的治疗，无论治疗什么病，都需要先查找缺失致病因素，针对性进行治疗。>>>美国皮肤CT检查多少钱？

儿童患了白斑怎么办，发现身上有白斑不要病急乱投医，白斑病易扩散，并且容易反复发作一直困扰着患者的生活，建议找到正确的方法进行针对性的治疗，早发现，早治疗，早脱离困扰，初期白斑治疗还是比较容易的，一旦白斑扩散那将给患者带来不可估测的危害。<<<<白斑治好后会和正常皮肤一样吗？