白癜风是目前较为常见的皮肤病，尽管不会危及人的生命，但是影响患病者的美观从而对心理造成严重的困扰，多数人一看到白斑，首先想到的就是白癜风，其实表现为白癜风的皮肤病种类繁多，很多患者朋友容易产生混淆，下面看看白癜风专家的对白斑与白癜风的详细介绍。<<<<我想在线咨询专家，让专家帮我看看我身上的白斑？

1、如何辨别白斑和白癜风

白身上有白斑就是白癜风吗？其实，白癜风只是白斑的一种表现症状。判断身上的白斑是不是白癜风，可以根据白斑的形状，早期白癜风白点一般表现为椭圆形或不规则形，表面光滑无皮屑，界限清晰，一般出现在皮肤易暴露的部位，如：手部、脚步、胳膊、脸、额头等。如果发现自己的白斑符合以上症状，建议尽快去医院就医。<<<<患有白癜风这种病可以治好吗？

2、白斑会对患者的生活带来巨大的影响

白斑患者在患病初期治疗是比较容易的。如果在初期治疗不及时的话，可能会导致患者长期受到白斑困扰。现在社会上有不少人对白斑患者带有歧视眼光，这会对白斑患者产生巨大的心理阴影。轻者让患者自信感降低，对人际交往产生抵触心理。进而产生孤独感，甚至会影响患者以后的人生，包括学习、就业和婚姻等各方面。严重者甚至会轻生。>>>我的白斑还能治好吗？问问医生。

3、为了避免误诊误治的情况，推荐美国三维皮肤CT检查

白癜风伤害性严重的一种疾病，早期发现白斑一定要及时去专科医院治疗，早期是治疗白癜风的黄金时期。在治疗期间一定要调整好心态，管理好日常的生活习惯。新一代308准分子激光，通过新一代308nm激光光束直接作用于白斑局部，促进T细胞凋亡，针对白癜风发病原因，从根本上解决黑色素细胞被破坏的问题，具有抗复发的效果。新一代308准分子激光较大的优点就是：绿色安全，低风险，适合于所有人群，所有年龄段，特别是针对不适合长期服药，不适合黑色素种植，孕妇，婴幼儿，体质虚弱者，308激光技术是治疗白癜风的好选。>>>>>新一代308准分子激光

孩子脸上白点是什么，身上长白斑不要怕，白斑在早期治疗时会有一定的优势，由于白癜风的初期面积较小治疗起来比较容易，患者用时短花费费用少，患者朋友们在发现自己身上出现白斑时一定要早发现早去医院诊断早期进行治疗将危害降到底限。<<<<早期白斑去医院治疗多长时间能和正常皮肤一样？