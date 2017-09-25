白癜风是一种很令人无奈又痛苦的皮肤疾病，有人把此病的治疗过程比作“取经”，可见治疗难度之大，白斑一旦出现，就很难消退，及时消退，也很容易再次复发，可以说，治疗白癜风是一个漫长的过程，近年来，黑色素种植技术渐渐成为广大患者治疗白癜风的选择，因为此技术在患者自己身上取皮培植，患者不会出现排斥反应，术后恢复好，那么，这种技术的效果到底怎么样呢？接下来，一起来看看，白癜风专家怎么说的>>>>我身上出现了一块白斑，可以用黑色素种植技术吗

一、使用黑色素种植治疗白斑会复发吗？

在“母液细胞植补术”治疗步骤中，“细胞提取”与“磨皮”是手术成败关键所在。“细胞提取”需要从皮肤基底层提取。因为黑色素是从基底层生成的，从基底层提取才能确保黑色素细胞是形成不久，完整、活跃度好。“磨皮”是关系到黑色素成活的另一关键，磨皮太浅，成活率低，效果不好，而磨皮太深就会对真皮层造成伤害，就算皮肤颜色得到恢复，易留疤，结果自然无法得到患者的认可。因此，“母液细胞植补术”即需要配备尖端设备，而且需专家拥有过硬的治疗技术水平。>>>>有点看不懂，咨询专家详细讲讲？

二、黑色素种植要多少费用呢

治疗白癜风的价格一般与白癜风患者的病情有着直接的关系，病情的轻重影响治疗的时间和效果，而且不同类型的白癜风治疗的时间也不同，费用也不能一概而论。所以不能轻易就下结论说治疗费用是多少，专业的治疗白癜风的医院在治白斑方面会有一个收费标准，不会出现乱收费的现象，希望广大白癜风患者能明白！>>>点击咨询在线专家，后背有一大片白斑能用什么治方法省钱？

三、自体黑色素种植，成活率高

“黑色素细胞植补术” 在手术过程中实现了黑色素细胞的有效提取，由于人体的各部分组织机能都有其独特的特点和反应性，因此在手术中使用麻醉注射有其存在的作用，一是为了减轻患者的疼痛感，二是让人体的各种组织机能保持平稳状态。但是，麻醉药物除了影响意识、改变疼痛程度外，也会干扰患者的正常生理功能比如心跳、血压、呼吸等，而对于黑色素细胞种植而言，麻醉剂会影响黑色素细胞的活性，降低黑色素细胞再生繁殖的效果。>>>>黑色素细胞植补术这么好，费用贵吗？

兰州哪医院有黑色素疗法，白癜风治疗反反复复的发作这是很多患者朋友心中的难题，为了避免白癜风的反复发作白癜风专家提醒根据诊断病因，选择专业可靠的治疗白癜风的方法，黑色素种植术是目前治疗白癜风比较不错的治疗方法，避免了因治疗不当造成的白癜风反复发作，黑色素种植见效快受到了患者朋友们的喜爱。>>>>>问问在线专家，用这个黑色素种植能用医保报销吗？