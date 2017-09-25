患者陈述前几天发现自己的身上出现了白色的斑点，我有担心怕是白癜风，在平时自己也遇到过很多身上出现白斑的人，经常受到陌生人刻意的疏远和指指点点，没有人愿意身上有白斑，而且白斑早期出现后不及时治疗到了后期还会发生扩散，那时治疗起来就更不容易了，身上长了白斑该怎么办？<<<<问问专家，白斑和白癜风的区别怎样来区分？

1、怎样辨别白斑是不是白癜风

当今社会生活压力大，很多人会患上各种各样的疾病，白癜风就是其中的一种，有些患者白癜风不够了解，认为白斑就是白癜风，真的是这样吗？其实不然，白癜风的发病症状虽然是身体出现白斑，但是，还有很多皮肤病的症状都是白斑，所以白斑不等于白癜风，在早期，白癜风的白斑呈白色，跟正常肤色界线较明显，手感光滑，无鳞屑，无痛痒，大多对称分布。白癜风易发在暴露位置，对于患者的心理危害很大。>>>>>白癜风这种病多长时间能治好？

2、专家提醒患者，小心白斑的危害

大量的临床医学研究同时也证实：白斑的产生跟免疫能力的降低有很大的关系，许多患者都曾有过长期过于沉重的思想压力，精神情绪紧张等导致神经体液调节 失衡、抵抗力下降，皮肤癌发病率也比正常人要明显高很多。应该及时到正规医院接受检查，准确查找白斑病病因，对症治疗，避免误诊误治给白斑病患者造成不必要的危害。>>>有问题，直接询问医生

3、白癜风患者如何在治好后防复发

美国皮肤三维CT，可以有效检查皮肤异常状况，避免漏诊误诊现象发生，从黑色素细胞分子的数量、形态、活跃度等找出皮肤白斑的真正病因，为医生诊断及确定有效的治疗方案提供科学依据。治疗白斑首先要先进行白斑诊断，再制定治疗方案，然后再进行治疗，不同的病情，治疗方式也是不一样的，建议患者不要盲目的治疗。>>>用皮肤CT检查疼不疼？

孩子脸上白斑怎么治疗，有关发现身上白斑以上的阐述，白斑对患者造成的危害很多，无论是生理还是心理都造成很大压力，身上白斑要做到早发现早治疗，才能尽早摆脱病魔困扰，一旦等到白斑扩散治疗难度会大大增加。<<<<白斑面积变大了，怎么办？