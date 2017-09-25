患者陈述白斑长在身上一年多了，之前一直忙于工作也没去管，最近发现白斑有扩散的迹象，我很害怕，这不会扩散到全身吧，如果我现在去治疗还能治吗，并且最近发现孩子身上隐约也有小白点的迹象，孩子还小我不想让他承受这白斑的折磨，我想着趁现在白斑面积还不太大赶紧治疗？<<<<<咨询专家，白斑会传染吗？

1、如何辨别白斑和白癜风

很多患者在发现自己身上出现白斑后，不加以辨别，就简单的认为白斑就是白癜风，急急忙忙去小诊所治疗，结果非但没效果，反而导致白斑扩散。其实，白斑只是白癜风的一种。由于缺乏色素的保护作用，白癜风的白斑对紫外线比较敏感，经暴晒后会有发红、灼痛、水疱、瘙痒等现象，严重时可致病情恶化所以，患者在生活中一定要多加注意。<<<<白斑会对身体造成伤害吗？

2、白斑并发症的伤害

白斑易复发且不好治疗。白斑对患者危害的最直接体现就是，其大面积扩散和反复复发。如果患者得了白斑以后，得不到及时的治疗，会导致白斑进一步扩散，发展为大面积白斑，导致白斑患者的排汗不畅，皮肤细胞代谢紊乱，还有可能诱发其它疾病，如支气管哮喘、类风湿关节炎和白内障等疾病，最后还有可能诱发皮肤癌。对患者会造成非常大的危害。>>>点击咨询，白斑早期治疗大约多长时间能治好

3、专业医院详细检查，减少误诊几率

美国皮肤三维CT检测仪是近年来较具临床应用价值的无创性皮肤影像学诊断技术，克服了以往只能对皮损表面进行检查、皮肤超声分辨率低等局限性。它不仅可以分辨病症是否为白癜风，而且可以细致的分析出皮损状况和黑色素的脱失程度等，是目前诊断白斑较可靠的依据，被称为白癜风医生的“火眼金睛”。如果患者能够得到及早的治疗，就可达到较佳的治疗效果，而且还可以为患者省去很多的经济支出。>>>检查都需要检查哪些项目

孩子脸色白斑怎么回事，身上长白斑不要怕，白斑在早期治疗时会有一定的优势，一旦拖延到中期和晚期给患者带来的危害将是不可估测的，患者朋友们在发现自己身上出现白斑时一定要早发现早去医院诊断早期进行治疗将危害降到底限。<<<<早期白斑去医院治疗多长时间能和正常皮肤一样？