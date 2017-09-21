白癜风是一种常见多发的皮肤色素性疾病，一旦患病，会给患者的方方面面都带来不小的困扰，尤其是对于爱美的女性来说更是如此，很多患者在患病后变得郁郁寡欢，不爱和人交流，有的患者甚至出现了自杀倾向，白癜风专家提醒，得了白癜风要尽快治疗，拖延不治只会令白斑扩散，美国308准分子激光技术在治疗白斑的过程中不会对白斑以外的皮肤造成伤害，是一款安全高效的治疗方法，那么，这种技术的治疗效果怎么样？治疗过程中需要注意什么呢？看看专家怎么说。>>>孩子六岁了，身上出现白斑，可以照308吗？

一、308激光治疗白癜风怎么样

治疗白癜风的技术有很多，而美国308激光就是其中一种，美国308激光因见效快、治疗高效深受患者喜爱。该疗法通过采用氯化氙气体为光源，产生的光波始终保持在308nm，通过促进T细胞凋亡，激活酪氨酸酶活性，刺激黑色素细胞增生繁殖覆盖白斑，李先生面部白斑半年，之前用一些疗法治过一直不见起色，用308治疗才2个疗程，白斑部位开始朝着正常皮肤发展。<<<<我和他的情况差不多，我能用308激光治疗吗？

二、308激光治疗白癜风怎么样

1、200HZ高频脉冲，显效快速：照射光波连续纳秒调制为200Hz，频率高于传统光疗，并且与靶色基的吸收峰匹配，激活黑素细胞更快且效果显著。2、多效应综合作用，疗效有保障：通过激活毛囊内静息黑色素细胞、促进维生素D3生成、刺激角质形成细胞合成和分泌炎症因子等各方面激活黑色素活性，为疗效提供多重强有力保障。3、清除致病因素，长效抗复发：氯化氙308nm准分子激光通过诱导T细胞死亡、清除氧自由基而清除致病因素，不仅有利于黑素活性恢复，也起到了长效抗复发的作用。>>>点击咨询，问问专家复发型的白癜风用这个308治疗行吗？

三、308激光比别的疗法好吗？

308准分子激光治疗相对先进的白癜风治疗技术，快速有效，疗效显著，副作用小成为临床治疗的主要手段之一，除光敏患者外，适用于各层次白癜风的患者人群，不过，还是建议您先查明病因，从而确定治疗方法。>>>>问问专家，308激光治疗效果真的好吗？

兰州308对人体皮肤伤害大吗，美国308准分子激光治疗费用并不是相对收费.由于每个患者的发病机制不同，并且患者的病史有长有短，所需要的治疗过程也不是一定的，而且白斑所在身上的部位、面积大小、病因都不同，治疗难度大小也有差异.治疗白癜风的费用，要根据病情综合制定治疗方法，不可盲目选择，避免选择了不是正规的308导致病情恶化.》》》》光照发红起泡是怎么回事？点击了解