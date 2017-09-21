网友陈述不经意间发现身上出现了白斑，症状很像白癜风，想想自己也见过不少因为患白癜风而受到不公正，再想到现在身上也出现了白斑，白癜风这种病严重影响我们的外貌，而且早期不及时治疗，到了后期白斑发生扩散，治疗起来就不简单了，身上长了白斑该怎么办？<<<<我还年轻不想被白斑困扰，有没有治疗见效快的治疗方法？

1、身上有白斑一定是白癜风吗

白癜风是很常见的，很多人都或多或少的知道这种疾病，但是说到具体症状，很多人都会错误的认为白斑就是白癜风，这种认识当然是不对的，白癜风的白斑只是白斑种类的一种，二者是有区别的，白癜风的白斑多呈指甲和钱币大小，形状为圆形、椭形或不规则形，随着时间的推移和病情的加重，白斑可扩大或相互融合成不规则的大片，因此，患者注意区分，白癜风危害重大，患者切不可掉以轻心。>>>>早期白斑好治吗？能治好吗？

2、外阴白斑主要的危害有哪些

白斑病的危害心理大于生理？白斑病给患者带来的危害很大，影响患者的生活、学习、就业，等等，给患者心理上造成很大的阴影，很多患者因为接受不了这种残酷的现实，生活上自暴自弃，闭门不出。由此可见，心理上的危害大于生理上的危害。白斑病与白癜风的病状非常相似，有句话说：“白斑不一定是白癜风”，不及时治疗或忽视治疗，使白斑病的危害无限扩大，对患者的生活造成巨大的影响。专家提醒患者，得了白斑病，应该及时到正规医院接受检查，准确查找白斑病病因，对症治疗，避免误诊误治给白斑病患者造成不必要的危害。>>>还是无法确定吗？发白斑图片直接问医生？

3、杜绝误诊，三维皮肤CT专业检查

传统检测白癜风的手段就是通过医生的面诊或单纯的使用伍德灯照射患处，用肉眼来进行判断。这样的诊断方式存在着很大的漏诊和误诊，而因为误诊而造成白癜风扩散的例子也比比皆是。美国三维皮肤CT与传统病理活检相比，它具有无创无痛、病人舒适度高以及检查迅速等优点。美国新一代氯化氙308激光技术不但能迅速安全治疗患者白斑，还可以从根本上改善患者的机体免疫力，有效的预防白斑的二次发作。>>>CT真的这么有效吗？

宝宝脖子周围有白点是怎么回事，发现身上长白斑应该怎么办，科学治疗白斑建议到正规白斑的专业医院去治疗，其一医院的信誉可以让患者安心，让患者心无芥蒂地接受治疗，其次大医院的医疗基础相对先进，为有效治疗白斑病奠定基础，治疗完成后的科学护理也能巩固治疗效果。<<<在白斑治疗期间要做好哪些防护措施？