白癜风是一种常见多发的皮肤色素性疾病，一旦患病，会给患者的方方面面都带来不小的困扰，尤其是对于爱美的女性来说更是如此，很多患者在患病后变得郁郁寡欢，不爱和人交流，有的患者甚至出现了自杀倾向，白癜风专家提醒，得了白癜风要尽快治疗，拖延不治只会令白斑扩散，美国308准分子激光技术在治疗白斑的过程中不会对白斑以外的皮肤造成伤害，是一款安全高效的治疗方法，那么，这种技术的治疗效果怎么样？治疗过程中需要注意什么呢？看看专家怎么说。>>>孩子六岁了，身上出现白斑，可以照308吗？

一、美国308准分子激光能治好白癜风吗

新一代美国308nm激光治疗系统是在前几代308激光的基础上的升级版。它将脚踏控制改良为“手持式”操作，能量等级更精细到8个档位，使治疗变得更加准确、快捷。光束直接作用于白斑局部，促进T细胞凋亡，从根本上解决黑色素细胞被破坏的问题，具有抗复发的作用，是儿童、孕妇等白癜风患者治疗的优选。>>>我的情况用美国308激光祛白要多少钱？

二、白癜风照308需要多少次效果明显

308是目前治疗白癜风先进、有效的光疗技术，尤其在面颈部及躯干部的治疗中见效明显，是皮损面积较大的白癜风患者的重要疗法。想要治好白癜风，就要尽早选择治疗。选择一家正规的专科医院，这样不但疾病的治疗有了保障，而且在收费问题上也更加公正。>>>背部白癜风的症状特点

三、308光≠308激光 美国308激光祛白更胜一筹

白癜风是一种顽固的疾病，它会使许多患者感到无地自容，而且容易复发，很难治疗。皮损暴露在裸露的皮肤上，对形象有直接的影响。美国308激光是一种有效的治疗方法，许多人都听说过。308激光优于其他常用的治疗方法，它是治疗白癜风的一种新技术，因为它是快速有效的，并且受到白癜风患者的高度信任。对人体没有危害，安全无副作用，适合老年人，孕妇不适合使用药物，不受疾病部位的限制，很多人适合使用。>>>>我的白斑为什么一直没有治好？

兰州308的光照需要天天照吗，白癜风患者在采用美国308nm准分子激光疗法进行治疗的时候一定要注意选择安全、高效的美国308nm准分子激光治疗方法，从而保证患者能够更好更快的进行治疗;如果盲目选择了普通308，那么治疗效果就会大打折扣，甚至会对患者的病情造成延误。》》》》问问专家，光照之后多长时间能看见效果？