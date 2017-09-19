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宝宝头上有白斑怎么办

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2017-09-19来源：

　　 患者陈述前几天发现自己的身上出现了白色的斑点，我有担心怕是白癜风，在平时自己也遇到过很多身上出现白斑的人，经常受到陌生人刻意的疏远和指指点点，没有人愿意身上有白斑，而且白斑早期出现后不及时治疗到了后期还会发生扩散，那时治疗起来就更不容易了，身上长了白斑该怎么办？<<<<问问专家，白斑和白癜风的区别怎样来区分？  

　　 1、学会辨别白斑与白癜风

　　 面对身上暴露位置出现白斑的情况，很多患者很难保持冷静，听信偏方用药，结果导致白斑变得严重，其实，白斑不一定是白癜风，但白癜风是白斑的一种，所以不能盲目治疗，在一般情况下，如果白斑处没有皮屑，摸上去光滑有弹性，而且与周围正常皮肤有明显的界限，就可以初步诊断为白癜风，白癜风的治疗需要患者的耐心和信心。<<<<我身上的白斑跟上面的情况不一样，应该怎么办？

　　 2、白斑的危害有哪些呢

　　 白斑如果出现在脸部或手部等皮肤裸露部位，患者就会承受他人异样的眼光，就会给患者带来精神上的痛苦。而破坏白斑患者的工作，生活和感情。所以白斑患者一定要到正规的医院做系统全面的检查，根据病情及早的做治疗。不要总是拖延病情，如果不小心遇到刺激，白斑是随时都会扩散的。>>>我想和在先医生一对一交流

　　 3、专业医院详细检查，减少误诊几率

　　 检查是治疗的首步，只有有效的找到病因才能对症下药治好白癜风。而白癜风致病的原因有很多，传统治疗方法是医生通过面诊来确定病因，很容易造成漏诊和误诊。了“美国三维CT” 是基于光学聚焦原理，利用计算机三维断层成像技术，直观实时、动态的观测白癜风的发生、发展、疗效及其皮损情况的先进检测仪器。>>>点击咨询全面系统检查费用是多少？

　　 宝宝头上有白斑怎么办，发现身上出现白斑该怎么做？现在这个时代，好多人都以貌取人，而白斑病对容貌的伤害无疑是巨大的，白斑病只要获得针对性的治疗并不是想象中的那么难治好，一定要谨记早发现早治疗。<<<<身上有块白斑之前擦过药膏会有副作用吗？

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