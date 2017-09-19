患者陈述前几天无意中发现身上几块白色斑点，很担心是白癜风，想到身边也有患白癜风的朋友，在找工作和择偶上遇到了比常人更多的困难，而且因为白斑严重影响了外貌而产生的自卑情绪，整个人都沉默了好多，而且到了后期白斑发生扩散治疗起来更加困难了，身上长白斑怎么办？<<<<问问专家白癜风传染吗？

1、专讲详谈白斑与白癜风

很多刚了解白癜风这种皮肤病的时候，很难准确区分白斑和白癜风的区别，为此，造成治疗不及时的例子有很多，其实，皮肤有白斑并不代表就是白癜风，白癜风的白斑通常情况下是不疼不痒的，而且白斑表面光滑有弹性，且没有皮屑，摸上去和健康皮肤没有什么区别，但是患者不可以掉以轻心，要引起重视，因为一旦白斑扩散，就会对患者的身心健康和日常工作生活造成极大的威胁。<<<<白斑这种疾病好治吗？

2、专家提醒患者，小心白斑的危害

白癜风的症状表现多种发病原因也不是一种，患者在发现自己身上的白斑时一定要及时的去医院进行诊断，根据诊断结果有针对的性的进行治疗，白斑极易扩散，在发病初期稍不注意白斑就会发展为中期，白斑在发病初期治疗起来还是相对容易的，白癜风专家提醒，一定要早发现早治疗，避免白斑对人身体的危害。>>>>>>问问专家我这个白斑一个多月，好治疗吗？

3、科学检查病因，明确病情是关键

在发现自己身上长有小白点的时候，应立即到医院进行检查，尽快确诊是否是白癜风，这样可以尽早做好治疗措施，有利于白癜风快速治疗。同时大家在生活中要多注意加强自身的防护措施，远离白斑。确诊为白癜风的患者，应及时及早地进行治疗。>>>漏诊、误诊好恐怖，怎么避免？问问专家

宝宝身上长白斑怎么回事，正规治疗白癜风的专科医院，患者可放心就医。每个人的体质不一样，病情也不一样，同一方法，不一定适合所有的白癜风患者。因此，治疗白癜风不可盲目信任偏方。治疗白癜风好的方法就是早发现早治疗，白斑易扩散，如果错失了好的治疗时期。等到时间长了，白斑扩散了，再去治疗不仅难度增加，费用也会大大增加。<<<<我想请问一下医生白斑出现在身体上会有哪些危害呢？