网友陈述前几天照镜子不经意间发现自己的身上出现了白色的点，对照后应该就是白癜风，心里特别害怕，想想以后自己在找工作和人际交往时会遇到旁人各种下意识的疏远，心里就特别难受，白斑长在身上影响我们的整体形象，早期不去治疗到后期还会发生扩散，身上长了白斑该怎么办？<<<<白斑是不是白癜风？

1、身上白斑就是白癜风吗

白癜风是一种典型的皮肤白斑病，初期是治疗的重要时机，但是很多患者由于不了解白癜风的症状，简单的认为白斑就是白癜风，结果导致错过了治疗时机，其实，白癜风的白斑只是白斑中的一种，白癜风初期，白斑仅有几片或数片，面积也小，逐渐的，相邻白斑会扩散，形成大面积的白斑，白癜风的危害很大，了解白癜风的症状有利于治疗白癜风。>>>>白癜风的症状还有哪些？点击咨询医生

2、白斑患者注意外伤危害

得了白斑的人心理上会有负担，影响了人的身体和心理健康：白斑发无定所，以皮肤暴露部位多见，此病最直接的危害在于有碍观瞻。在日益重视外在美的当今社会，得了白斑的人学习、就业、婚姻等等生存条件往往都受到了特别大的影响。所以患者一定要及时的接受治疗，不然危害影响到以后生活。>>>点击咨询在线医生白斑怎样快速治疗。

3、美国皮肤CT，判定黑色素脱失等级

白斑的早期症状，和晕痣等其他皮肤病很相似，患者应该注意区分。不是白斑一定都是白癜风，盲目进行治疗，只会让患者的利益受到更多损失。因此，患者应该辨别区分，正确治疗。美国308激光治疗仪是目前国内治疗白癜风的佳选，对于白癜风的治疗有着很好的效果，迄今为止已经为众多白癜风患者恢复了健康。>>>美国皮肤CT检查前三点须知

六岁小孩脸上起白斑怎么回事，身上出现白斑时，不要惊慌，首先要去医院做检查，采取措施防止扩散，一旦查出就是白癜风也不要惊慌失措，因为白斑病在初期是比较好治疗了，如果错过了治疗的时间会比较麻烦，要对症下药，做到早发现早治疗。<<<<早期白斑去医院治疗多长时间能和正常皮肤一样？