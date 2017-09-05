兰州白癜风病人照一次308多少钱

随着白癜风的发病率越来越高，很多人开始关注白癜风这种皮肤疾病，此病的外在表现是身体出现白斑，因为白斑不痛不痒，很多人会忽略白癜风的危害，专家提醒，白癜风的特点就是易扩散，如果拖延不治，白斑会蔓延全身，给患者正常的生活造成严重阻碍，美国308准分子激光技术是目前治疗儿童白癜风、孕妇白癜风很安全的一种疗法，受到广大白斑患者的一致追捧，那么，308的治疗效果到底如何呢？看看专家怎么说。>>>>怀孕三个月了，还能照308吗？

一、治疗白癜风选对疗法是关键，308激光治疗效果行不行

随着现代医疗技术的飞速发展，治疗白癜风的方法也在不断创新，而美国308nm准分子激光治疗系统就是其中的佼佼者。作为一种备受白癜风患者青睐的白癜风治疗技术，美国308激光以氯化氙气体为光源，灯探头发出的光是绿色的。安全性很高，并且光波无杂质，始终保持在308nm(这是治疗白癜风佳波长)无人群、部位限制。<<<<308激光能用于私密部位的治疗吗？

二、308准分子激光治疗白癜风收费贵吗

患者张华(化名)，半年前发病，白斑集中在脸上。吃过一些药物治疗，不但没有效果，反而白斑越来越多。来到白癜风医院，经过三维皮肤CT检测和专家面诊确定张明的白癜风主要因为内分泌失调引起的，专家根据患者的具体病情决定采用“美国Xtrac-308准分子激光治疗系统”进行治疗同时配合一些药物调节自身免疫能力辅助治疗，不到两周白斑面积明显缩小，又经过一段时间的治疗白斑并没有复发的迹象，激光治疗白癜风安全可靠。>>>问问专家，我使用这个激光治疗效果也能像她的这样吗？

三、308准分子治疗有什么副作用吗？

作为治疗白斑病的一种治疗手段，美国308种治疗仪受到白斑病治疗效果显著、治疗副作用小的备受亲赖。特别是对儿童来说，传统的药物治疗可能是对身体的主要伤害，而且毫无疑问，这是儿童白斑病治疗的推荐方法。但是，具体情况应根据检验结果进行处理。>>>>小孩子使用308激光治疗好吗？

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