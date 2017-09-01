在目前的市场上，治疗白癜风的方法有很多，很多患者在得知自己患白癜风后，惊慌失措，病急乱投医，或者是一味追求快速治疗白斑，结果适得其反，虽然短期内白斑看似消失了，但是不久之后白斑又会复发，循环往复，不仅无法摆脱白斑，反而白斑越长越大，也让患者花了很多冤枉钱，治疗白癜风。建议大家选择美国308激光，此激光安全高效，经验证疗效明显，那么，它的费用贵吗？接下来让专家告诉我们。>>>>我的白斑迫不及待要摆脱，几个疗程见效？

一、308激光治疗白癜风的效果怎么样

美国308准分子激光技术是通过绿化氙产生的脉冲光波来治疗白癜风的。根据不同患者科学分期、分色、分型，严格把控光疗剂量，给患者全身、半身、局部，务求做到安全、合理、高效，达到快速祛白的目的，由临床经验的医师亲自操作，激光治疗白斑在一定程度上也缩短了治疗的周期，随治随走不耽误患者的正常时间，是患者心中的好疗法。<<<<下肢白癜风好几年了，用308治疗能见效吗？

二、用308治疗白癜风需要多少钱？

效果好不好只有患者说了好才是真理，李明面部白斑1年多，用308激光照了一个疗程，白斑部位开始像正常皮肤的颜色接近，这就是效果，美国氯化氙308准分子激光技术特殊的氯化氙气体光波，一方面能快速诱导T细胞的凋亡，另一方面可以使黑色素得到全面激活，标本兼治，从根本上解决黑色素细胞被破坏的问题，有效抗复发，对白癜风治疗效果明显。<<<<<我这个白癜风一月时开始慢慢扩散，我现在用308激光治疗，大概需要多长时间？

三、308激光治疗白癜风好吗？

遗传确实是白癜风的发病因素之一，发病率并不是很高，白癜风若一直没有扩散，可以判断处于稳定期，建议还是到专科医院进行治疗，308光疗作为治疗白癜风其中一种比较新的技术，在临床上效果也非常不错。不过，要想治好，还是要查明病因，对症下药。>>>>问问专家，308激光比别的疗法好吗？

兰州308治疗仪贵不贵，目前治疗白癜风的方法多种多样，一旦选错治疗方法花钱多是小事，耽误病情是大事，患者朋友们在选择治疗的方法时一定要谨慎，美国308激光治疗是治疗白癜风不错的方法被很多大医院使用，无人群午部位的限制，患者朋友们可以放心使用。<<<<激光治疗白癜风贵吗，能用医保报销吗？