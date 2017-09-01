网友陈述身上有白斑看起来很像是白癜风，心理非常恐慌，想想自己也曾见过很多身上也有白色斑点的人，每次出门都会受到路人无意的疏远和好奇的眼光，没人愿意自己的身上出现白斑，这种病早期不治疗，到了后期一旦扩散将更加麻烦，身上长了白斑该怎么办？<<<<白斑是不是白癜风？

1、身上白斑会是白癜风吗

白癜风是一种发病率极高的皮肤疾病，在任何人群中都有可能出现，但是，很多人对白癜风的症状认识不清，由于很多皮肤病的症状都是身上长白斑，所以患者很容易误以为身上长的白斑不是白癜风，没有引起足够的重视，对于这种情况，专家提醒患者，白癜风的发病症状是身体出现白斑，如果白斑不痛不痒，颜色呈淡白色或者乳白色，而且白斑的边界模糊不清或者朝正常皮肤扩散的话，就应该去医院检查，是白癜风的可能性很大。<<<<哪些皮肤病跟白癜风的症状相似？

2、白斑会给患者的生活带来很大的影响

白斑给患者带来了沉重的心理压力，严重困扰着我们的工作生活。专家提醒患者：在日常生活中加强预防，小心白斑的各种诱因，患病后及时去正规专业的医院治疗，才能减轻白斑对自己的危害。白癜风的患病人群不限，对各个阶段的患者带来的危害也不尽相同。唯有和白癜风斗争到底才能使我们的皮肤远离白斑。>>>用什么方法才能治好我的白斑

3、美国皮肤CT，判定黑色素脱失等级

当发现自身有白斑时，一定要及时到专业的医院进行诊断，避免错失了较佳的治疗时机。“美国三维皮肤CT检测系统”与传统病理活检相比，它具有无创无痛、病人舒适度高以及检查迅速等优点。很多疾病发病出现的白斑和白癜风的白斑类似，所以当我们在自己身上发现一些可疑的白斑的时候一定不能妄下断言，这样很可能因为判断失误而给自己的健康带来更大的威胁。>>>皮肤CT检测一次多少钱？

孩子胳膊上有小白斑，患有白斑病建议在常规的专业白斑病医院检查。当发现该病的病因时，医生的指导将及时进行，以防止白斑的传播。白斑病越早治疗，就越容易恢复。在你的生活中，要注意你的一些习惯和饮食习惯。平时要做一些运动或加入一些有益身心的运动，不仅能提高他们的免疫力和抗病能力，而且对人的身心发展也有很大的好处。也要小心避免出现创伤，如果发生了，及时采取，避免接触某些化学物质。为了保证营养均衡和微量元素的摄入，但是对于一些辛辣刺激性食物，头发，热量，水产品，海鲜和其他食物少吃或不吃，穿一些质地柔软，宽松的衣服。<<<<白色的白斑，应该怎么治疗啊，我想问问医生，现在这么办啊？