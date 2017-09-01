白癜风是一种常见多发的皮肤色素性疾病，一旦患病，会给患者的方方面面都带来不小的困扰，尤其是对于爱美的女性来说更是如此，很多患者在患病后变得郁郁寡欢，不爱和人交流，有的患者甚至出现了自杀倾向，白癜风专家提醒，得了白癜风要尽快治疗，拖延不治只会令白斑扩散，美国308准分子激光技术在治疗白斑的过程中不会对白斑以外的皮肤造成伤害，是一款安全高效的治疗方法，那么，这种技术的治疗效果怎么样？治疗过程中需要注意什么呢？看看专家怎么说。>>>孩子六岁了，身上出现白斑，可以照308吗？

一、美国308准分子激光能治好白癜风吗

美国308准分子激光治疗系统治疗白癜风利用单一的308nm波长治疗，308nm波长是光疗中对白癜风治疗针对性强的波长，通过308nm光束直接照射皮损处，可穿透真皮浅层1.5mm，使白癜风患者的异常T细胞凋亡，从而促进皮肤黑色素合成，达到治疗白癜风的目的。>>>我想问问专家，我这个白斑一个多月了现在治疗晚吗？

二、白癜风照308需要多少次效果明显

308治疗白癜风多少次有效果，要回答这个问题不是很容易的，因为每个人的体质跟病情是不一样的，所以答案也是不确定的。激光308治疗白癜风是比较常用的技术，是可以信任并接受治疗的，绿色安全可靠，好的科学疗法可以圆患者一个健康皮肤的梦想，患者想要过正常人的生活，尽早摆脱白癜风，可以正常的生活。>>>点击咨询，脸上有一小块白斑，用激光多长时间见效？

三、美国新一代308准分子激光专家详解6大技术优势

早期白斑病的临床表现为色损，平滑无皮屑，斑点颜色为白色或苍白的白色瓷，边界清楚，不再有疼痛或瘙痒，所以是轻微的。早期的黑色素并没有完全消失，治疗也很容易治好。更先进的治疗是308光疗，根据白点的面积，目标是强的，结果很快。>>>>问问专家，308激光治疗白癜风好吗？

兰州308治疗仪多少钱，308是目前临床应用得比较多的而且效果非常好的方法，但是不同患者使用该疗法都会有不一样的效果，所以患者在治疗过程中如果出现疗效缓慢或者没有效果的情况下千万不要自行盲目中断治疗，应该先咨询主治医生寻找无效的原因，才好调整方案更好的治疗。>>>那我身上的这种白斑能不能用308光疗吗？