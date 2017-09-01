患者陈述发现自己的后背出现了几块白点，非常害怕，经过医生仔细观察后说是白癜风，身边也有患白癜风的朋友，每次外出都要受到路人或同事可以的疏远和歧视的目光，心里很不是滋味，而且白斑不及时治后期扩散后还会扩散，到时候治疗起来就更不简单了，身上长了白斑该怎么办？<<<<问问专家，我这个白癜风是什么原因引起的？

1、身上长白斑会是白癜风么

判断自己的白斑是不是白癜风，很多人都是简单的以凡是有白点就是白癜风来判断，这种方法当然是错的，白斑只是白癜风的一种症状表现。区别白斑和白癜风，可以以白癜风的症状为依据，如果患处皮肤表面光滑，无鳞、皮屑、红肿症状，白斑颜色表现为白、灰白、近正常肤色，那么就很可能是白癜风，白癜风的一大特性就是容易扩散，危害不容小觑。<<<<我身上的白斑是白癜风吗？请医生诊断

2、外阴白斑主要的危害有哪些

白斑一般容易在患者的暴露部位发病，所以一些患者的发病部位在脸部或四肢部位，在这些部位出现白斑后，通常会给患者的工作和学习都带来很大影响，从而影响到患者的正常生活。在患了白斑后，很多患者都经常会为一些小事情，而出现大的情绪波动，而且因为身上出现白斑，患者的心理也会承受很大的压力既负担，所以家属要经常与患者进行交流，不要让患者出现过的紧张和烦躁的情绪。>>>用什么方法才能治好我的白斑

3、准确检测白斑，找准病因是关键

白斑治疗的医生告诉我们，虽然说白斑的诊断要比治疗容易很多，但是因为很多疾病发病的症状都和白癜风的白斑类似，所以还是有可能出现误诊的情况的。当我们不确定身上出现的白斑是不是白癜风时，一定要及时到专业正规的医院进行诊断，避免错失较佳的治疗时机。>>>>和医生聊聊，请医生帮我分析一下

儿童皮肤白斑怎么治疗，白斑病是一种很容易被诊断的皮肤病，重要的是遵循一定的治疗原则来获得良好的治疗。因此，这将要求患者及时地对白斑病专科医院系统进行正规的科学诊断和治疗，找出病因，逐步对症治疗，不得盲目地进行药物治疗或向他人借用。<<<<问问专家，白癜风的症状和治疗都是什么啊？