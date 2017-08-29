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宝宝头顶有白斑怎么办

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2017-08-29来源：

　　 患者陈述白斑长在身上一年多了，之前一直忙于工作也没去管，最近发现白斑有扩散的迹象，我很害怕，这不会扩散到全身吧，如果我现在去治疗还能治吗，并且最近发现孩子身上隐约也有小白点的迹象，孩子还小我不想让他承受这白斑的折磨，我想着趁现在白斑面积还不太大赶紧治疗？<<<<<咨询专家，白斑会传染吗？  

　　 1、身上有白斑是不是白癜风呢

　　 很多患者在发现自己身上出现白斑后，不加以辨别，就简单的认为白斑就是白癜风，急急忙忙去小诊所治疗，结果非但没效果，反而导致白斑扩散。其实，白斑只是白癜风的一种。由于缺乏色素的保护作用，白癜风的白斑对紫外线比较敏感，经暴晒后会有发红、灼痛、水疱、瘙痒等现象，严重时可致病情恶化所以，患者在生活中一定要多加注意。<<<<白斑会对身体造成伤害吗？

　　 2、专家表示，白斑病的心理危害大于生理危害

　　 白癜风医生表示，白斑会引发多种并发症，如恶性贫血，斑秃，银屑病，恶性肿瘤，支气管哮喘，类风湿关节炎和白内障等疾病，以及并发甲亢等疾病。临床经验表明，白斑的危害还有患者紫外线防御能力弱，皮肤癌的发病率比正常人要高很多。要想及时避免白斑危害的出现，就要及时采取正确的治疗方法积极治疗。>>>白斑多长时间扩散，点击咨询

　　 3、德国311窄谱UVB对白斑的治疗

　　 俗话说：检查是治疗的关键一步。只有有效的找到病因才能对症下药治好白癜风。而白癜风致病的原因有很多，传统治疗方法是医生通过面诊来确定病因，很容易造成漏诊和误诊。“美国三维CT” 是基于光学聚焦原理，利用计算机三维断层成像技术，直观实时、动态的观测白癜风的发生、发展、疗效及其皮损情况的先进检测仪器。>>>点击咨询全面系统检查费用是多少？

　　 宝宝头顶有白斑怎么办，发现身上有白点不要慌张，正如上面提到的，当发现皮肤上的白斑之后，不要慌乱失措，选择正规的专门治疗白癜风的医院进行检查，尽快获得治疗，以防止扩散，提前反应，早期治疗降低了伤害，初期是治疗白癜风的较佳时期，必须把握好机会。

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