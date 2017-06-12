白癜风是一种需要长时间治疗的皮肤疾病，而且很容易发生在孩子身上，由于小孩的耐性差，长时间的治疗很容易引起孩子的哭闹，给白斑的治疗增加难度，美国308准分子激光技术是一款适合儿童治疗白癜风的仪器，治疗时间仅需20秒，避免了孩子的哭闹，可以随治随走，是治疗白癜风的很好的选择，那么，接下来我们就来了解下白癜风的治疗效果怎么样？>>>>孩子九个月了，身上出现白斑，可以使用308治疗吗？

一、308激光治疗白癜风多长时间能见效

作为一个全职太太，李女士在结婚后全心全意做好丈夫的后盾，夫妻两人已经计划好今年要一个宝宝。可能是上天觉得李女士生活太顺利了，前不久，李女士脸部出现白斑，被确诊为白癜风，随后在各大医院就诊，怎么治都不见好，丈夫也变得冷淡。最后决定用308激光试一试，这一次终于没让她失望，李女士的白斑经过两个疗程的治疗，现在基本上肉眼已经看不清了。美国308激光以氯化氙气体为光源，灯探头发出的光是绿色的。安全性很高，并且光波无杂质，始终保持在308nm(这是治疗白癜风佳波长)无人群、部位限制。<<<<308激光能用于私密部位的治疗吗？

二、男性白癜风，308激光治疗效果行不行

白癜风就医时间越早，效果越好。这是因为在白癜风的早期，黑色素脱失程度较低，治疗难度不大，恢复黑色素的正常功能还比较轻易，因此治疗效果也就格外好，治疗时间也比较短。这样治疗费用也就降低了很多。因此越早治疗效果越好，治疗时间越短，治疗费用也就越少。>>>这个疗法多长时间有效

二、美国新一代308准分子激光 适用人群/注意事项

在我们的日常生活中白癜风的发病很高，在很多人群中发病，给患者们带来了很大的伤害。308激光是一种安全性高的治疗方法，要比其他的疗法有优势。308激光是很多人追捧的对象，因为它的治疗安全性高，并且没有人群病期的限制，是很多小孩子和婴儿的明智之选。治疗的效果显著，方便还快捷，没有副作用，对人体没有伤害。白癜风的白斑容易扩散，要做好护理工作，以免白斑扩散。>>>>308的激光治疗费用高不高呢？

兰州308纳米激光治疗白癜风，与传统的治疗方法相比，308准分子激光治疗的疗程更短，见效更快，效果更持久，更为安全。对于白癜风患者的治疗来说，一些需要特殊进行治疗的儿童、老年人、皮肤敏感患者等，都更适合于使用308准分子进行治疗，只有积极治疗，才能够尽快康复。>>>那我身上的这种不同部位的白斑能不能用308光疗？