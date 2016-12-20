可能是用药不当导致的不良反应。治疗白癜风的药物有很多，并不是每一个患者都适合采用药物进行治疗的。而且采用药物治疗的用法和用量都是要有一定的度的，如果所用药物不对症，或者药物使用过量，则可能会导致白癜风发生瘙痒的症状。不过一般这种情况如果及时停止用药或者调整用药的量则可能让瘙痒的症状消失，患者大可不必过于担心

白癜风开始有瘙痒的症状吗?白癜风的治疗并不都是一帆风顺的，很多时候患者在治疗的过程中会遇到很多自己不了解的情况，这让他们感到不知错失，很担心这是不好的症状。那么，白癜风开始有瘙痒的症状吗?

1.可能是用药不当导致的不良反应。治疗白癜风的药物有很多，并不是每一个患者都适合采用药物进行治疗的。而且采用药物治疗的用法和用量都是要有一定的度的，如果所用药物不对症，或者药物使用过量，则可能会导致白癜风发生瘙痒的症状。不过一般这种情况如果及时停止用药或者调整用药的量则可能让瘙痒的症状消失，患者大可不必过于担心。

2.可能是好转的正常反应。有的患者在治疗的过程中，患处皮肤出现发痒的症状是白斑治疗有了效果的证明。当治疗过程中白斑出现发痒的症状时候，说明治疗对皮肤已经开始起效，这是一个好的现象，白斑患者切不要惊慌。只要积极做好治疗，白斑病症会慢慢消失。不过这种情况一定要到正规专业的白癜风医院进行诊断之后才能确定，千万不要擅自采取措施。

3.可能是白癜风扩散的前兆。白斑发生扩散的时候，患处皮肤会出现发痒的症状。由于皮肤白斑出现扩散趋势，所以黑色素进一步消失，皮肤对于光线更加敏感，裸露于外的白斑就会出现发痒的症状。

白癜风开始有瘙痒的症状吗?以上情况仅供患者参考，具体诊断还得到正规专业的白癜风医院借助专业的仪器来判断。患者千万不要为了图省事而忽略这个环节，否则后果将是非常严重的。



