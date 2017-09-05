广州哪家医院治白癜风比较好

网友陈述腿上出现了白色的白斑，有点像白癜风的迹象，想想以后自己也会受到旁人有意无意的疏远和歧视的眼光，心里就也别不是滋味，白癜风这种疾病的外在表现就是身上会出现白色斑点，早期面积小的时候不去治疗，后期一旦扩散情况将会更加糟糕，身上长了白斑该怎么办？＜＜＜＜咨询专家，那个308激光看白斑行吗？