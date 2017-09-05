广州哪家医院植皮做的好

最近发现很多朋友身上出现了白色的斑点，他们担心是白癜风，因为有些朋友同事身上有大面积白斑，每次朋友聚会或者同事聚餐他们都会被身边的人无意疏远，想想那样的生活，他们害怕自己也会被身边的亲朋好友默契的疏远，还要承受别人另类的眼光，而且以后白斑扩散治疗起来会更加复杂，身上长白斑怎么办？＜＜＜＜我想问问白癜风专家，身上的白斑一定是白癜风吗？