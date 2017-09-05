广州哪家医院有皮肤ct

网友陈述不经意间发现身上出现了白斑，症状很像白癜风，想想自己也见过不少因为患白癜风而受到不公正，再想到现在身上也出现了白斑，白癜风这种病严重影响我们的外貌，而且早期不及时治疗，到了后期白斑发生扩散，治疗起来就不简单了，身上长了白斑该怎么办？＜＜＜＜我还年轻不想被白斑困扰，有没有治疗见效快的治疗方法？