广州哪家医院有308准分子光治疗仪

患者陈述最近不经意发现身上长了几块白色斑点，很符合白癜风的外在症状，一下子联想到了身边见过的出现白斑的朋友们，他们的正常工作和生活都受到了严重的影响，而且女性朋友们变得不爱打扮了，产生了自暴自弃的想法，随着病情的加重，白斑还会扩散，身上长了白斑该怎么办？＜＜＜＜咨询专家，脸上长白斑还能化妆么？