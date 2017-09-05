广州哪家医院医院有308激光

患者陈述前段时间发现的身上出现了白的斑点，怀疑是白癜风，想想朋友圈里也有患白癜风的，他们每天都要承受比常人更多的压力，再想想自己身上新出现的白斑，特别害怕，谁也不想身上出现这种影响容貌的白斑，而且早期不治还容易扩散，治疗将会更加麻烦，身上长了白斑该怎么办？＜＜＜＜我还年轻不想被白斑困扰，有没有治疗见效快的治疗方法？