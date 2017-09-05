广州哪家医院可以治疗白癜风

患者陈述前几天发现自己的身上出现了白色的斑点，我有担心怕是白癜风，在平时自己也遇到过很多身上出现白斑的人，经常受到陌生人刻意的疏远和指指点点，没有人愿意身上有白斑，而且白斑早期出现后不及时治疗到了后期还会发生扩散，那时治疗起来就更不容易了，身上长了白斑该怎么办？＜＜＜＜问问专家，白斑和白癜风的区别怎样来区分？
患者陈述前几天发现自己的身上出现了白色的斑点，我有担心怕是白癜风，在平时自己也遇到过很多身上出现白斑的人，经常受到陌生人刻意的疏远和指指点点，没有人愿意身上有白斑，而且白斑早期出现后不及时治疗到了后期还会发生扩散，那时治疗起来就更不容易了，身上长了白斑该怎么办?<<<<问问专家，白斑和白癜风的区别怎样来区分?
1、所有的白斑都是白癜风吗
错以为白斑就是白癜风的人不在少数，但是，白斑其实和白癜风并不等同，正确来说，白斑只是白癜风的一种。如果错把白癜风当成普通白斑来治疗，当然不会有效果，在初期，白斑患处没有有刺痒的感觉，即便有也很轻微，初期的白斑数目很少，一般是1到2片，而且多零星分布，面积也不大，呈硬币或者指甲盖大小，所以很容易就被忽视。<<<<白斑会传染吗?
2、白斑不及时治疗有什么危害
长期精神紧张、忧愁、过度惊恐均可导致白斑变白癜风。精是神的物质基础，神是精的物质表现，愁一愁白了头，就是这个道理。人体是一个有机整体，在人体内某部位的物质失调后，可能在它相应的部位产生白癜风，如：人体心脏发生病变时可反应到手腕部，胃部发生病变，反应到左肩部，肝部发生病变反应到右肩部，所以说白斑一旦扩散将会影响身体的其他部位。>>>我的白斑还能治好吗?问问医生。
3、科学检查病因，明确病情是关键
检查是治疗的首步，只有有效的找到病因才能对症下药治好白癜风。而白癜风致病的原因有很多，传统治疗方法是医生通过面诊来确定病因，很容易造成漏诊和误诊。了“美国三维CT” 是基于光学聚焦原理，利用计算机三维断层成像技术，直观实时、动态的观测白癜风的发生、发展、疗效及其皮损情况的先进检测仪器。>>>点击咨询全面系统检查费用是多少?
发现皮肤上出现白斑是一件令人烦躁的事情，不仅担心可能是白癜风，还容易引人侧目，遭受心里和身体双重的打击，在此建议患者朋友一定要早发现早治疗，去正规的白斑医院进行系统全面的诊断，避免因诊断不明造成的二次伤害。<<<<白斑治疗要用多长时间，我这个就一小块?