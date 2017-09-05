广州哪家白癜风医院治疗效果好

网友陈述无意间发现身上长了几处白斑，很像白癜风，想想在外面也见过很多身上有白斑的，身旁的人都会去疏远他们，还会投去歧视的眼光，没有人愿意自己被白斑束缚，白斑长在身上严重影响了美观，白斑出现初期不治疗到了后期白斑发生扩散，会带来一系列的问题，身上长了白斑该怎么办？＜＜＜＜咨询专家白癜风初期用什么方法治疗？