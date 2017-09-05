广州哪家白癜风医院能植皮

患者陈述前几天无意中发现身上了几块白色的斑点，很符合白癜风初期的症状，想到自己身边也有很多患白癜风的朋友，他们因为白斑的到来，增添了很多烦恼，白斑长在身上不但影响美观，而且严重白癜风长在长期暴露的皮肤上很容易影响患者生活的信心和良好的心情，身上长了白斑该怎么办？＜＜＜＜问问专家，暴露部位长白斑用什么治疗方法好？