广州哪家白癜风医院的好，

患者陈述发现自己的后背出现了几块白点，非常害怕，经过医生仔细观察后说是白癜风，身边也有患白癜风的朋友，每次外出都要受到路人或同事可以的疏远和歧视的目光，心里很不是滋味，而且白斑不及时治后期扩散后还会扩散，到时候治疗起来就更不简单了，身上长了白斑该怎么办？＜＜＜＜问问专家，我这个白癜风是什么原因引起的？