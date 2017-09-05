广州哪家白癜风医院较好

患者陈述白斑长在身上一年多了，之前一直忙于工作也没去管，最近发现白斑有扩散的迹象，我很害怕，这不会扩散到全身吧，如果我现在去治疗还能治吗，并且最近发现孩子身上隐约也有小白点的迹象，孩子还小我不想让他承受这白斑的折磨，我想着趁现在白斑面积还不太大赶紧治疗？＜＜＜＜＜咨询专家，白斑会传染吗？
患者陈述白斑长在身上一年多了，之前一直忙于工作也没去管，最近发现白斑有扩散的迹象，我很害怕，这不会扩散到全身吧，如果我现在去治疗还能治吗，并且最近发现孩子身上隐约也有小白点的迹象，孩子还小我不想让他承受这白斑的折磨，我想着趁现在白斑面积还不太大赶紧治疗?<<<<<咨询专家，白斑会传染吗?
1、身上有白斑一定是白癜风吗
错以为白斑就是白癜风的人不在少数，但是，白斑其实和白癜风并不等同，正确来说，白斑只是白癜风的一种。如果错把白癜风当成普通白斑来治疗，当然不会有效果，在初期，白斑患处没有有刺痒的感觉，即便有也很轻微，初期的白斑数目很少，一般是1到2片，而且多零星分布，面积也不大，呈硬币或者指甲盖大小，所以很容易就被忽视。<<<<白斑会传染吗?
2、一起看看白斑的危害有多严重
当今社会是一个看脸的社会，找工作也不例外，由于白斑的存在，就业的机会更是微乎其微。不是因为患者的学历也不是因为患者的经验，挡在患者前面的这座高山恰恰就是形影不离的白斑。白斑极影响患者的容貌，专家建议早发现、早治疗、早康复!将白斑危害降低!>>>点击咨询更多护理内容
3、科学仪器检测白斑，美国三维皮肤CT检测仪
挺多白癜风患者在治好后白斑依旧反复发作，这让人很头疼。在愈后做好巩固治疗，才可从根源祛白，有效的防止白斑反复出现。合理膳食，多食含铜、锌、钴的食物。不仅要食五谷杂粮，还应以各种肉类、蔬菜为付食，辅以瓜果之类，不可偏食。外出时要注意防晒，保持乐观开朗的情绪。美国皮肤CT全程透明追踪，排除潜在白斑，透视黑色素细胞恢复情况，通过免疫针剂平衡机体免疫，内源修复防复发。>>>>如何在治好后防复发
发现身上有白斑不要病急乱投医，先到正规的医院进行诊查，俗语有讲诊断不明治疗不灵，对皮损进行全面的诊查，为有效的对白斑进行治疗奠定基础，早发现早治疗是治疗白斑的关键，白斑对形象的影响是毋庸置疑的，愿患者早日摆脱病魔。<<<<白斑如果早期没有及时治疗的话后期还能治好吗?