广州哪家白癜风医院黑色素种植技术好

患者陈述前几天发现自己的身上出现了白色的斑点，我有担心怕是白癜风，在平时自己也遇到过很多身上出现白斑的人，经常受到陌生人刻意的疏远和指指点点，没有人愿意身上有白斑，而且白斑早期出现后不及时治疗到了后期还会发生扩散，那时治疗起来就更不容易了，身上长了白斑该怎么办？＜＜＜＜问问专家，白斑和白癜风的区别怎样来区分？