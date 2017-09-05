广州哪家白癜风医院比较正规

如何确定身上的白斑是不是白癜风？皮肤上出现白斑，会严重损伤患者的外貌形象，给患者的心理造成一系列的阴影，所以当发现皮肤上出现白斑时一定要引起重视。那么，皮肤上出现白斑是什么病呢？会不会是白癜风呢？对此，专家就针对皮肤上的白斑是不是白癜风做了如下介绍。＜＜＜＜咨询专家，孩子身上有块白是白癜风吗？