稳定期和进展期是白癜风的两种类型，听名字就知道两者之间是有很大差别的。由于这种类型的白癜风会发生相互交替出现的现象，所以患者应该多加了解相关的症状表现，以便更好的维护治疗的效果。

如何区分稳定期和进展期的白癜风?稳定期和进展期是白癜风的两种类型，听名字就知道两者之间是有很大差别的。由于这种类型的白癜风会发生相互交替出现的现象，所以患者应该多加了解相关的症状表现，以便更好的维护治疗的效果。那么，如何区分稳定期和进展期的白癜风呢?





如何区分稳定期和进展期的白癜风?

1、稳定期白癜风的特征：

稳定期白癜风白斑停止发展，境界清楚，白斑边缘色素加深，并出现色素带。另外，此期白斑不会因外涂药水或机械性刺激而出现同形反应现象。因此，可选用有光敏作用的刺激性较大的外涂药物，促使稳定期白斑向好转期转化。

2、进展期白癜风的特征：

白斑增多，原有白斑逐渐向正常皮肤移行、扩大，境界模糊不清。可长见到由于外用药物的强烈刺激而是白斑扩大，不少患者还可因遭受机械性刺激如压力、摩擦使原先正常的皮肤发生白斑，或促使原来白斑扩大而出现同形反应现象。其他形式的局部刺激，如烧伤、晒伤、冻伤、放射线照射染等也可有此反应，甚至因该反应而使皮损泛发全身。

3、进展期和稳定期之间有着怎样的关系

患者不管是出于进展期还是稳定期的白癜风都不是一直固定存在的，他们是会随着患者的病情的变化而交互出现的。所以，患者不能因为白癜风进入稳定期就不急着治疗了，那样一旦白癜风遭受到刺激进入进展期，在想治疗就没有那么简单了。因此及时治疗是很重要的。

进展期白癜风与稳定期白癜风疾病，在不同的发病时期表现的特征也是有所差异，所以，人们可以通过皮肤上的不同病症改变来判断自身所患疾病所处时期。如果还是不能够对所患疾病进行辨别的话，可以到医院进行身体皮肤上产生的病情变化进行临床诊断，在皮肤病专家的指导下来进行白癜风病的科学医治

如何区分稳定期和进展期的白癜风?以上就是白癜风的专家做出的详细介绍。当白癜风进入稳定期的时候，是治疗的好时机，患者一定要把握住这个时机抓紧时间治疗，反之，如果您的白斑发展到了进展期就没那么好治疗了，增加了治疗的难度。所以患者一定要抓紧治疗。



