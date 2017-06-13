目前治疗白癜风的方法比较多，激光治疗就是其中一种比较常见的治疗方法。但是需要提醒患者的是，每种治疗方法都有自己的适用症状，患者只有选择适合自己的治疗方法，才能获得比较好的治疗效果。

湖南激光治疗白癜风的效果怎么样?目前治疗白癜风的方法比较多，激光治疗就是其中一种比较常见的治疗方法。但是需要提醒患者的是，每种治疗方法都有自己的适用症状，患者只有选择适合自己的治疗方法，才能获得比较好的治疗效果。那么，湖南激光治疗白癜风的效果怎么样?





湖南激光治疗白癜风的效果怎么样?长沙中研白癜风医院的专家专门为您介绍。

1、选择专业医院使用设备有保障

通过激光治疗白癜风，并不是随便照照就可以的，专业设备必须要有专业技术人员来操纵，能针对患者病情、年龄、性别，白斑的严重程度等来调节治疗时间、治疗次数，将光疗及药物用量强度调节到合适的水平，达到安全迅速治好的目的。

2、激光治疗白癜风越对症效果越好

虽然激光治疗白癜风的适用人群比较广，但是也不是说所有的白癜风患者都可以采用这种方法的。一般来讲，病情比较稳定的白癜风患者可以采用这种方法治疗，收到的效果也是比较好的。但是如果白斑正处于扩散期的白癜风患者，如果采用这种方法治疗的话，效果并不是很好。这样的患者必须先控制住病情，然后再进行治疗，否则再好的方法也是收不到预期的治疗效果的。

3、激光治疗出现不良反应的情况要认真对待

由于每个白癜风患者肤质存在差异，照射后极少数白癜风患者的皮肤可能会出现红斑、水泡、色素沉着等情况，此为正常反应，患者不必惊慌，此时应及时与您的主治医生联系和沟通，适当的调节光照的剂量，并坚持服药，这些情况会有所好转的。

另外温馨小提示：患者一定要学会辨别仪器，避免使用了不明仪器，耽误了病情的治疗。有的不良医院宣传时说有先进进口光疗设备，但等到患者使用时却是普通光疗设备。这两者价格相差很大，治疗费用不一样，患者应仔细识别，避免上当。

湖南激光治疗白癜风的效果怎么样?虽然308准分子激光治疗技术适合大部分的患者，但是要知道，这种西医的物理疗法通常只是对于祛白效果比较显著，并不能起到完全治好的作用。所以即便白斑消失也并不代表治好白癜风了。建议患者中西医结合治疗，把病治好才能算是治好了白癜风。



