腿上有白癜风会遗传给孩子吗？

白癜风这个疾病相信很多人都听过了，而且白癜风一直以来就是一种看起来很可怕的皮肤病，有过白癜风的患者肯定都遇到过别人异样的眼光，这对白斑患者的心理伤害挺大的，所以及时治疗白癜风很有必要。现在也有很多人以为白癜风是会传染的，于是害怕跟白癜风患者接近，其实白癜风不具备传染源所以也就没有所谓的传染性，虽然白癜风不会传染但却有遗传性，如果在白斑没有康复的情况下要孩子那就很有可能会把白癜风遗传给孩子。

白癜风这个疾病相信很多人都听过了，而且白癜风一直以来就是一种看起来很可怕的皮肤病，有过白癜风的患者肯定都遇到过别人异样的眼光，这对白斑患者的心理伤害挺大的，所以及时治疗白癜风很有必要。现在也有很多人以为白癜风是会传染的，于是害怕跟白癜风患者接近，其实白癜风不具备传染源所以也就没有所谓的传染性，虽然白癜风不会传染但却有遗传性，如果在白斑没有康复的情况下要孩子那就很有可能会把白癜风遗传给孩子。》》》》白癜风是一定要遗传给孩子吗？点击在线咨询专家

白癜风会百分之百的遗传给孩子吗？

西部专家表示到：尽管研究表明白癜风与遗传有一定关系，但孩子患病的几率也不是百分之一百的。几率大一点的情况，也是单卵双生子两个同时发病的可能性大一些，但从遗传角度看，遗传仅是白癜风发病的一种因素。此外，生活方式，工作生活环境，饮食习惯，精神状态等，也会引发白癜风，一般必需在遗传因素和环境因素都具备的条件才会发病。》》》》白癜风康复后还会遗传吗？

因此，即使已存在遗传因素，只要杜绝环境因素的影响，也可能不会发病。何况遗传因素与环境因素又是因人而异。由此看来，白癜风遗传给下一代的机率远不像其他遗传病那样。所以说，白癜风病人可以结婚，而且可以生儿育女。

白癜风的遗传概率有多大？

虽然知道了白癜风是不会百分之百遗传的，但具体的遗传几率是多少呢?自己能不能成为那个幸运儿呢？根据国内外报道，约3.9-4%的病人有家族史。国外也有研究称96例患者中18例有家族史。成都西部白癜风医院患者报告的5230例中有家族史的200例，占4%。我们观察的病人中7.20%有家族史，其中一级亲属占55.4%，这说明本病与遗传有一定关系。

怕白斑遗传，那就早发现早治疗

虽说遗传的几率很小，但也并不能排除不遗传的可能，而且一旦因为遗传而发病，对孩子来说也是一种不小的伤害，所以担心白癜风遗传，那就早发现，早治疗吧。看西部白癜风医院是如何治疗白癜风的吧！》》》》白癜风治疗需要多长时间？

白癜风是“病在肌肤，症在体表，源自血液，根在脏腑”，以及不同的分类、分型、分期。因此治疗白癜风，只有从根源血液和脏腑，源根同步治疗，实现白斑复色的目的。因此成都西部白癜风医院在治疗中实行有“IDT五型多源诊疗系统”，该系统以个体差异化诊疗为核心理念，针对患者个人的不同病情、不同肤质等多源因素制定个体差异化的治疗方案，提高治疗效率。中西结合，根源治疗。

温馨提示：文章的介绍就到这里了，如果大家还有其他问题可以咨询在线专家。发现有白斑先去医院检查再进行治疗，而且是越早治疗越好。先检查然后对症治疗，日常护理都很重要，最后希望每个患者都能早日康复。



