脸部出现一块块的白斑是什么东西？

大家都知道白癜风最为明显的症状就是皮肤上出现白斑，但是出现白斑也不一定就是白癜风，和白癜风相似的疾病还有好多呢，如果你的皮肤上开始有白斑出现，那么一定不要惊慌，做好准备去医院检查才是正确的选择，毕竟用肉眼是看不出来这个白斑到底是什么疾病的，先检查清楚自己的病情然后再进行治疗，是最稳妥的。有很多人就是不清楚这个白斑是什么但是又不去医院检查，最后错失治疗良机。

大家都知道白癜风最为明显的症状就是皮肤上出现白斑，但是出现白斑也不一定就是白癜风，和白癜风相似的疾病还有好多呢，如果你的皮肤上开始有白斑出现，那么一定不要惊慌，做好准备去医院检查才是正确的选择，毕竟用肉眼是看不出来这个白斑到底是什么疾病的，先检查清楚自己的病情然后再进行治疗，是最稳妥的。有很多人就是不清楚这个白斑是什么但是又不去医院检查，最后错失治疗良机。》》》》白斑除了是白癜风还可能是什么病，点击咨询专家

你的白斑有这些症状吗？

如果你的白斑长这个样子的话，那不用多说，你一定是得上白癜风了，而这时你应该去医院在检查一下，毕竟这样更为保险，才能为后续的治疗提供准确的数据。

1、白癜风的发病部位：白癜风的白斑可能会发生在患者身体上的任何部位，常常会出现在患者暴露的皮肤部位和容易受到摩擦的部位。

2、白斑的数量和面积：白癜风的早期白斑数量极少，一般只有1-2片，指甲或者是硬币大小的圆形、椭圆形或者是不规则形。》》》》白斑还会扩散吗？什么时候会扩散？

3、白斑的表现：除了会有色素缺失以外，白癜风的白斑并不会出现发红、发痒、脱屑或者是萎缩等症状，白斑部位光滑有弹性，各种生理功能正常。

去医院检查，都有哪些方法？

看过了症状，你差不多也能判断出脸部白斑是什么了吧。而这时你也一定想知道白斑用什么方法去检查吧。白斑检查对仪器的要求为严格，目前上优越的检测设备是美国三维皮肤CT。该检测能诊断白斑是否是白癜风，还能诊断出白斑部位黑色素缺失程度。成都西部白癜风医院引进的美国三维皮肤CT，能全面检测皮肤纹理、毛孔、微血管、色板、UV反光点、色素沉着、细菌感染度等信息，并通过数据化三维成像，具体直观而又动态的反映出来。》》》》身上任何部位的白斑，皮肤CT都可以检查出来吗?

它采用激光点光源而不是传统的场光源，利用双针孔装置形成物象共轭，让成像细致清晰。光源对皮肤的不同层面进行聚焦成像，可以对细胞或组织厚片进行类似CT断层扫描的连续光学切片。计算机做不间断的光学切片摄像得到数据化图像信息，再系统整理形成三维剖面图像。

还有wood灯诊断。wood灯是目前较常用的白癜风诊断仪器，通过wood灯不仅可以准确诊断白斑是不是白癜风，还可以查明白斑色素脱失的程度，为白癜风的治疗提供基础。wood灯诊断白癜风安全准确，没有什么副作用。

温馨提示：在这里给大家提一个小小的建议，就是当患者一旦被确诊后，一定要及时接受治疗，千万不要因为白癜风不痛不痒就不去治疗，这样对导致病情越来越严重，白斑面积越来越大的，最后你的形象和容貌就会受到极大的伤害。在此，小编也真诚的祝愿每一位得病的患者早日康复。



