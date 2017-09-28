背部白癜风稳定不扩散了还要治疗吗？

如果想治疗白癜风，那么就必须对白癜风这个疾病有一个清楚明白的认识才行。白癜风是一种随时处于发展变化状态的黑素细胞功能障碍性皮肤病，白癜风的症状可以局限于某处皮肤，也可随着时间泛发至全身各部位，这种疾病对人体的形象外貌威胁很大。从白癜风的病情来看，白癜风也可以分为早期、进展期和稳定期。白癜风是一种特别容易扩散的疾病，所以要早点治疗才好。

如果想治疗白癜风，那么就必须对白癜风这个疾病有一个清楚明白的认识才行。白癜风是一种随时处于发展变化状态的黑素细胞功能障碍性皮肤病，白癜风的症状可以局限于某处皮肤，也可随着时间泛发至全身各部位，这种疾病对人体的形象外貌威胁很大。从白癜风的病情来看，白癜风也可以分为早期、进展期和稳定期。白癜风是一种特别容易扩散的疾病，所以要早点治疗才好。》》》得了白癜风都会扩散的吗？点击咨询专家

白癜风稳定不发展了还治吗？

白癜风稳定不发展了还治吗?成都西部白癜风医院专家表示：白癜风稳定了不发展，如果面积不大，对患者的容颜损害不是那么大的话，那么不治疗也是可以的。不过，鉴于白癜风症状比较多变，从发展期到稳定期可长达数年甚至数十年的时间。

所以，患者不要因为在短短几个月里发现白斑没有扩散，然后也不做诊断，就判断自己的病情进入了稳定期。如果是“假性”的稳定期，那么说明患者的白斑总有一天还会扩散，因为皮肤下还有隐形白斑。

隐形白癜风，顾名思义，就是隐藏在皮肤下，不能够被肉眼捕捉到的早期白癜风白斑。之所以和皮肤表面的白斑不同，是因隐形白斑的黑色素脱失程度没有表皮白斑严重，但是，随着时间发展，隐形白斑也会慢慢变严重，色素脱失加重，进而发展成为肉眼可见、人人憎恶的皮肤白斑。》》》一般有哪些方法可以查明白斑病因？点击在线专家为你解答

不同型期白癜风治疗思路不同

成都西部白癜风医院专家进一步指出：临床上，针对不同型期的白癜风，正规的医院一般都有不同的治疗对策，可以有效治好患者的疾病。所以，不管患者发病多久，都还是可以选择来院就医。针对稳定期白癜风的治疗，成都西部白癜风医院的专家建议采用“美国黑色素手术+311窄谱UVB光疗”的办法。

通过黑色素种植祛白，全过程约2小时，术后一周即可形成色素岛覆盖百斑区域;一个月内，患者可见皮损部位长出肉红色新肌肤;三个月至半年左右，皮损部位会接近正常肤色，不会给肌肤留下任何疤痕。311窄谱UVB能照射全身90%的白斑面积，311窄谱UVB有用于大面积及全身治疗的独特优势，也极大地为患者减轻了费用负担。》》》怎么才能找到最适合自己的治疗方法？

成都西部白癜风医院作为四川省内治疗白癜风效果实在的医院，该院为了让更多的白癜风患者受益治疗，整合优秀的专家团队，配备先进的治疗设备，医院下设医学检验中心、光疗中心、手术中心、渗透中心、介入中心5大特色科室。始终遵循的是分期、分型、分色的祛白模式，中西结合、标本兼治白癜风。

温馨提示：以上就是本文“白癜风稳定不发展了还治吗”的所有介绍了，希望这篇文章对现在的你有所帮助。发现白斑后及时到专科医院治疗才能给自己更好的未来。如果大家还有什么不了解不懂的地方，可以点击我们的在线咨询，获得更多详情，最后祝孩子早日康复。



