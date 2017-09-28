成都白癜风医院用308激光治疗有副作用吗？

现在有效治疗白癜风的方法和技术都很多，和过去的诊疗技术相比现在已经好太多了，至少白癜风已经不是不可治疗的疾病了。然而治疗技术多起来以后也出现了一个弊端，现在很多患者还没有检查病因就开始胡乱选择疗法来治，这样的结果就出现了久治不愈。希望大家能知道，治疗白癜风，遵循对症治疗的原则比一切都重要。308激光是目前比较受欢迎的治疗方式，那你们知道308激光有副作用吗？

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谁都不想得病，尤其还是这影响外在形象的疾病，大家都希望让自己的白癜风疾病可以更快被治好，但是，如果我们走错方向，用错方法，表错了情的话，那么一切的努力都将付诸流水。治白斑是有门道的，并不是像我们以为的随便找家医院诊所都能够治好。高效祛白，一定要从资质正规和诊疗水平过关的白癜风专科医院开始才行。

308激光从深层祛白

成都西部白癜风医院专家表示：治疗白癜风不从疗效好的医院下手是不行的。白癜风出现的根本原因是皮肤黑色素细胞缺失，要解决这个问题，没有好医院的好专家作指导以及好技术作支持是很难的。成都西部白癜风医院为患者治疗白癜风，首先就从这两个要素抓起。目前，西部医院的诊疗专家平均经验都在20年以上，八大中西医诊疗技术领航全川。》》》向在线专家确定一下：我的白斑用哪种方法治疗比较合适?

照308激光会有副作用吗？

照308激光有副作用吗？成都西部白癜风医院专家进一步指出：308光疗分为国产308和进口308，目前，成都西部白癜风医院引进美国纯进口308准分子激光技术不含紫外线光，采用的是氯化氙气体光源，自然光(56倍)，无杂光，绿色安全，在治疗上，患者无任何毒副作用的担忧。

在治疗速度上，使用进口308光疗，可提高白斑局部对光的敏感性，缩短疗程,早期患者28天祛白。照射1次;20次308国产;7天显效率95%以上，一周1-2次，单次治疗只需2-3秒，早期患者28天可白转黑，严重者1-2个疗程即可恢复健康色。成都西部白癜风医院的众专家也希望通过这项技术为更多白斑患者送去健康。》》》盲目治疗不可取，试试308激光治疗吧！

温馨提示：以上就是本文“照射308激光有副作用吗”的所有介绍了，大家发现白斑后要进行科学有效的治疗。放任不管不顾肯定是不行的，所以及时到专科医院治疗才行。如果大家还有什么不了解不懂的地方，可以点击我们的在线咨询，获得更多详情，最后祝孩子早日康复。



