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孕妇得了白癜风有哪些注意事项？

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2017-09-28来源：

癜风的发病人群一直都很广泛，连孕妇也避免不了，孕妇患了白癜风对整个家庭来说都是一种打击，特别怕对肚子里的宝宝产生影响。有些孕妇患者还以为白斑是孕期的正常妊娠反应，这种病情判断是非常严重的错误。白癜风疾病是一种非常顽固的皮肤病，而且治疗起来也非常棘手。所以孕妇朋友在发现身上有白斑时，应立即到医院进行治疗，不要拖延病情。

　　白癜风的发病人群一直都很广泛，连孕妇也避免不了，孕妇患了白癜风对整个家庭来说都是一种打击，特别怕对肚子里的宝宝产生影响。有些孕妇患者还以为白斑是孕期的正常妊娠反应，这种病情判断是非常严重的错误。白癜风疾病是一种非常顽固的皮肤病，而且治疗起来也非常棘手。所以孕妇朋友在发现身上有白斑时，应立即到医院进行治疗，不要拖延病情。》》》》孕妇有白癜风，孩子以后也会得白癜风吗？点击咨询专家为你解答

白癜风会扩散吗

　　孕妇治疗期间都有哪些注意事项？

　　1.孕妇不宜胡乱服药：怀孕初期是胚胎器官形成期，胎儿对药物的作用过于敏感容易造成伤害，并且药物致残几率较大。普通药物上面，都会有说明孕妇禁止服用的说明，若孕妇必须服用，应在医生叮嘱下进行服用。

　　2.保持睡眠充足：过度的劳累容易使自己的身体疲劳，抵抗力也会跟着下降，严重者还会出现流产的情况。尤其是象那些高龄产妇、有过流产史、患有某些慢性疾病的孕妇，需格外注意休息。孕妈咪要避免过于劳累，避免情绪激动，让自己尽量保持良好的精神状态。》》》孕妇白斑应该怎么治？直接点击咨询我们的在线专家吧

　　3.不宜长时沐浴：浴室内由于通风不良、空气混浊、湿度大等等因素，会降低空气中的氧气含量。另外，热水的刺激会使人体内的血管扩张，会造成洗澡时昏倒情况。如果孕妇洗澡时间过长，除发生以上情况外，还会造成胎儿缺氧。因此，不建议长时间沐浴，洗澡时间不宜超过15分钟。

　　4.要放平心态。白癜风本身对生殖能力并不影响，所以白癜风病人在怀孕期间不要紧张，放松心情，只有这样对胎儿的发育才是比较好的的。虽然白癜风具有一定的遗传学，但是母系遗传的可能性极小，所以准妈妈们不要担心这一点。

　　5.要注意营养均衡。由于白癜风患者的自身免疫和代谢能力都会相对减弱，尤其是在患病后忌维生素C，这样对胎儿的发育是不怎么好的，所以患病期间，一定要遵守医生的知道，准确治疗，饮食均匀。》》》孕妇可以用什么方法治疗白癜风？

　　适合孕妇白癜风的光疗技术

　　美国308准分子激光治疗系统是成都西部白癜风医院特别推出的新型治疗法。目前该技术已通过美国FDA和中国SFDA认证，是该领域少有的获得此双向认证的技术。针对各个部分的白癜风都可以，而且对白癜风的治疗效果更甚，不受部位，大小的限制，轻轻松松照摄祛白。

　　美国308准分子治疗白癜风时，一边激活黑色素活性，促进其合成增殖，另一边清除致病因素，为黑色素合成提供良好环境和建立长效抗复发机制，达到根除白癜风，使其不复发的目的。使用308准分子激光是成分单一的安全治疗光，而且能量大，治疗效果快，随治随走。适用人群广泛，是孕妇、儿童治疗白癜风的首要择。

　　温馨提示：治疗期间，孕妇一定要控制好自己的情绪，不要有太多负面的情绪，这样不仅对宝宝有影响，更是使疾病康复进度跟不上。如果大家还有什么不了解不懂的地方，可以点击我们的在线咨询，获得更多详情。最后希望每个患者都能早日康复！


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