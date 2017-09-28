成都白癜风医院的进口308激光效果好吗？

现在很多朋友对于白癜风都是一知半解，白癜风作为一种典型的皮肤顽疾，其最常见的特点就是容易扩散和复发，这样就导致了白癜风很难治疗。不过随着近年来白癜风疾病发病率越发高涨，各大专科医院也是纷纷亮出自家好的技术供患者选择，其中很受欢迎的治疗技术就是308光疗了，但是308光疗也分为进口和国产的，两者的治疗效果肯定是大不相同。那进口的308激光效果到底有多好呢？

现在很多朋友对于白癜风都是一知半解，白癜风作为一种典型的皮肤顽疾，其最常见的特点就是容易扩散和复发，这样就导致了白癜风很难治疗。不过随着近年来白癜风疾病发病率越发高涨，各大专科医院也是纷纷亮出自家好的技术供患者选择，其中很受欢迎的治疗技术就是308光疗了，但是308光疗也分为进口和国产的，两者的治疗效果肯定是大不相同。那进口的308激光效果到底有多好呢？》》》我有白斑但是不知道是不是白癜风，点击咨询专家了解一下吧

新一代308nm准分子激光治疗系统

成都西部白癜风医院治疗白癜风具有先进的治疗设备引进了全新一代308准分子激光治疗技术，308是目前该技术已通过美国FDA和中国SFDA认证，是该领域获得双向认证的技术。治疗病情快速，康复几率高，因此受到了不少患者的选择。》》》怎么区分国产308和进口308准分子激光，点击咨询，专家教你辨别方法

其治疗原理如下

研究发现：在可用于临床的290-320nm波段紫外光中，波长越接近308nm治疗皮肤病的效果越好。全球新一代308nm准分子激光在对白癜风患者进行治疗时有如下表现：

1、诱导T细胞死亡。皮肤里的T细胞将皮肤中黑色素细胞杀死而诱发白癜风，308nm准分子激光可诱导患处T细胞凋亡以改善黑色素细胞的生存环境。

2、刺激黑素细胞增生。患处皮肤和毛囊内会残留部分逃脱自身免疫损伤的静息状态黑素细胞，308nm准分子激光可以刺激静息黑素细胞活性。

3、促进维生素D3生成。维生素D3有诱导细胞的正常分化和抑制细胞的过渡增殖的作用，维生素D3有助于恢复患处的黑素细胞和角质形成细胞的活性。

4、激活假性过氧化氢酶。白癜风及其他许多皮肤病皮肤的假性过氧化氢酶功能不足，导致局部氧自由基堆积而损伤黑素细胞。308nm准分子激光可激活皮肤中的假性过氧化氢酶，清除氧自由基，给定居在皮肤中的角质形成细胞、黑素细胞等提供一个清洁的生存环境。

5、刺激角质形成细胞生成和分泌炎症因子，可间接促进黑素细胞增生。

尖端设备，专科医院才是治病的关键

成都西部白癜风医院是专业治疗白癜风的专科医院，院内专家力量雄厚，汇聚了一批在国内外白癜风学术领域，临床诊疗经验丰富的资深专家和教授。医院实行“会诊专家、坐诊专家、医疗专家”三级专家层级会诊制度，有力地保障了白癜风的康复率，康复白癜风疑难病例3326例，受到了广大患者和业界人士的一致好评，为患者带来了福音。》》》白癜风要多久才能治好？专家为你做病情分析

温馨提示：综上所述就是对美国进口308光疗的简单分析，希望对患者在选择技术治疗上有一些帮助。如果大家还有什么不了解不懂的地方，可以点击我们的在线咨询，获得更多详情。最后希望每个患者都能早日康复！



