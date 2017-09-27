成都治疗肢端型白癜风可以用黑色素种植吗？

白癜风的发病原因复杂导致了白癜风的治疗困哪，很多人都不知道白癜风还有不同的分型，一般情况就分为寻常型和节段型，而寻常型又可以分为局限型、泛发型、散发型和肢端型。白癜风的不同类型就是根据白癜风的不同发病部位划分的，而肢端型是这几种分型中比较难治疗的，那么今天我们要了解的就是关于肢端型白癜风能不能用黑色素种植。

白癜风的发病原因复杂导致了白癜风的治疗困哪，很多人都不知道白癜风还有不同的分型，一般情况就分为寻常型和节段型，而寻常型又可以分为局限型、泛发型、散发型和肢端型。白癜风的不同类型就是根据白癜风的不同发病部位划分的，而肢端型是这几种分型中比较难治疗的，那么今天我们要了解的就是关于肢端型白癜风能不能用黑色素种植。》》》肢端型白癜风可以做手术吗？点击咨询

黑色素种植技术适不适合肢端型白癜风？

白癜风是黑色素脱失造成的，是常见色素障碍性皮肤病，往往是通过白斑的形式展现出来，其发病机制较为复杂，临床症状表现多样。肢端型白癜风作为白癜风的一种比较难治的类型，治疗更是非常关键也是相对漫长和困难的。

专家表示：肢端型白癜风不建议采用黑色素种植

黑色素细胞种植通过自体表皮移植的方式，可直接提取患者健康皮肤内的活跃色素细胞，经过培养后种植到患者的白斑病灶部位，促使皮肤内黑色素细胞的大量繁殖和再生，可快速恢复皮肤的正常肤色，治疗白癜风。但是此种疗法不适合肢端型白癜风的治疗，因为黑色素种植要保证病情处于稳定期，并且患处较平整的部位。》》》白癜风做手术治疗需要住院吗？

肢端型白癜风，可以用308准分子激光

308准分子皮肤激光治疗系统有针对的高能量照射提高了单次治疗的效果，减少了治疗次数，仅用7~10次治疗即可有效地激活酪氨酸酶，一个疗程即有明显效果;光源温和无刺激，就算是孕妇和小孩患者都可以放心使用;这种308激光对于肢端型白癜风而言，无疑就是更好的选择。适用于各种人群和各个部位。

治疗肢端型白癜风，需要注意

1、首先在治疗期间，白癜风患者一定要注意饮食健康。饮食对白癜风的病情影响很大，白癜风患者要曾多吃一些对黑色素有利的食物，少食富含维生素C和有剌激性的食物，这样能帮助黑色素细胞尽快的恢复。

2、为了及时的了解自己白癜风的治疗情况，患者一定要及时复诊。因为这样子的话医生能够及时准确地掌握病情变化，然后对治疗方案作出相应的调整，以更快的时间、更好的效果治疗白癜风。??》》》白癜风心情不好会扩散吗？??

温馨提示：肢端型白癜风在白癜风的治疗中一直都存在着一定的难度，但是这并不表示不能够治好，所以大家一定要还是要找对方法，坚持治疗，这样才能够早日康复，恢复肌肤的原色，如果大家还有什么不了解不懂的地方，可以点击我们的在线咨询，获得更多详情。愿大家早日恢复健康。



