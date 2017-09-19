快讯！京蜀名医“十一黄金周”组团蓉城会诊

据悉！2017年9月23日－10月8日，国庆中秋“双节”来临期间，由中国色素病组．白癜风全国名医会诊中心携手成都西部白癜风医院发起，成都市慈善总会提供资金援助支持，并特邀北京、四川等多地皮肤病专家联合会诊的大型公益活动——“我在西部告白”．万人康复计划即将在蓉城隆重启动。

据悉!2017年9月23日-10月8日，国庆中秋“双节”来临期间，由中国色素病组.白癜风全国名医会诊中心携手成都西部白癜风医院发起，成都市慈善总会提供资金援助支持，并特邀北京、四川等多地皮肤病专家联合会诊的大型公益活动——“我在西部告白”.万人康复计划即将在蓉城隆重启动。

名医专家团莅临蓉城，免500元挂号费，白白病友可提前预约

据了解，本次专家联合会诊，将在全川范围内开展，会诊专家包括首都医科大学附属北京友谊医院皮肤科主任杨高云教授，首都医科大学附属北京安贞医院皮肤病科主任褚小玲教授，北京中日友好医院皮肤病与性病科主任姚志远教授，联合川内专家成都西部白癜风医院冯家新主任、成都西部白癜风医院刘淑芸主任等白癜风专业医师。

名医专家信息一览

杨高云

首都医科大学附属北京友谊医院皮肤科主任，毕业于北京大学医学院，系统全面的开展大量临床实践工作，长期坚持亲自动手为患者进行诊疗服务，并及时把国外学到的前沿知识和先进技术灵活的运用到临床工作中。

专业擅长常见皮肤病如银屑病、白癜风、鱼鳞病、皮炎、湿疹、荨麻疹等，对于治疗顽固性皮肤病、免疫性皮肤病、色素性皮肤病、性传播疾病等积累了丰富的临床经验，完成了大量的激光医学及美容工作，具备一定的独立解决复杂疑难病例的诊断及治疗能力。

褚小玲



首都医科大学附属北京安贞医院皮肤病科主任褚小玲教授，从事皮肤科专家20余年。擅长治疗各类疑难皮肤病，在白癜风、变态反应性皮肤病、带状疱疹、痤疮等感染性皮肤病等颇有建树。

姚志远





北京中日友好医院皮肤病与性病科主任姚志远，从医20余年，对疑难危重性皮肤病及各种常见的顽固性皮肤病的治疗积累了丰富的临床经验，尤其擅长治疗白癜风、手足癣、银屑病等各种顽固难治性皮肤病，治疗效果相当显著。

白癜风专业课题讲座，启动实时直播通道

本次会诊期间，名医专家团队将开展白癜风专业课题讲座，为白癜风患者专业讲解白癜风常识诊断以及治疗等各方面问题，并现场为患者答疑解惑。同时将启动实时直播通道，无法到院聆听讲座的白白病友，届时可直接通过直播平台观看直播视频，与专家近距离互动。

皮肤CT检查+300元治疗优惠券，限时抢!

据悉，在北京专家来蓉会诊前夕，中国色素病组.白癜风全国名医会诊中心、成都市慈善总会将联合我院开展白癜风公益援助活动，届时会有皮肤CT检查检查免费、专家会诊费500元全免、到院即得 300元现金券等优惠活动，有白斑困扰的患者，可一定抓紧时间报名，就能享受以下优惠：

时间：9.23—10.8

1、皮肤CT检查免费：

皮肤CT在川内仅西部白癜风医院一家引进，它不仅能筛查皮肤下隐形白斑，科学评估黑色素细胞的脱失情况，准确了解白癜风分型。还能全程监视治疗效果，让每一次治疗都变的可视，还能为后期的治疗做好准备，帮助患者及时、有效治疗。

时间：10.1—10.8

2、免专家会诊费500元

3、到院即享优惠：凡在10.1——10.8日期间到院的患者，都可领取300元现金劵，用于白癜风治疗费用结算抵用。

4、基金援助：家庭贫困者还可申请到1000-5000元的公益基金援助。

中秋国庆双节8天小长假，与期花费大量时间去外地求医，不如在家门口找北京专家看诊，足不出户即可避免排队困扰，还能享受国内著名专家“VIP”式看诊,立即抢约专家号,白斑康复快人一步.

报名方式：

电话预约：028-87788834

网络报名：点此直接预约