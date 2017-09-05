醋也能治白癜风吗？在白癜风的治疗方法中，有很多的方法并不靠谱，比如说偏方这种方法，其中用醋祛白斑就是一种偏方。生活中还是有很多的患者愿意尝试用这些偏方来治白斑，就是为了省去在医院的医药费，但是患者你知道吗？这种只追求省钱省事的方法压根就不可能治好你的白斑，要是运用不当的话还有可能家加重病情。

醋也能治白癜风吗?在白癜风的治疗方法中，有很多的方法并不靠谱，比如说偏方这种方法，其中用醋祛白斑就是一种偏方。生活中还是有很多的患者愿意尝试用这些偏方来治白斑，就是为了省去在医院的医药费，但是患者你知道吗?这种只追求省钱省事的方法压根就不可能治好你的白斑，要是运用不当的话还有可能家加重病情。>>>>>无花果治疗白癜风效果好还是醋治疗白癜风效果好?

专家时间：用醋擦拭毫无科学依据，要谨慎

不懂得规范就医是60%的白癜风患者都会犯的错误，盲目用药以及不重视护理都将成为白癜风久治不愈的罪魁祸首。甚至出现恶化，白斑部位也出现了很多不良反应。此处，再次提示广大的白斑朋友们，积极治疗白癜风是没有错的，但是千万不能够盲目治疗和过度治疗。

白癜风医院专家表示：临床上是不建议在不了解病因、病症以及个人体质的情况下，就盲目的采取一些口耳相传的偏方，比如说用醋来擦拭白斑患部，即使我们每天都坚持，也不一定有好的效果。很多情况下不仅根 治不了白癜风，反而会让大家的病情变得更加严重。

【专家建议】白癜风的病理机制比我们想像的要顽固很多，患者注意如果采用单一的疗法是很难将形形色色的白癜风治疗康复的。患者如果只是关注短期疗效，忽略了愈后白斑容易复发的现实的话，那么到头来会感到懊恼的还是患者自己。如果盲目的用醋，可能会对皮肤影响深重的副效用，如起 水泡，溃烂等。而激素类药对身体影响不可想象的副效用，可能引起其他并发作症。>>>>>用了很多偏方，白癜风还是没治好?点击咨询，专家告诉你原因

专家建议：科学祛白才有可能治好白斑

成都西部白癜风医院根据患者个体情况，进行伍德灯、美国三维皮肤CT检测，并从微量元素、血细胞分析、酪氨酸酶定量、人黑色素抗体等多项检验入手，准确检测病情，找准病因。

成都西部白癜风医院与国内外专业皮肤病专家共同确立了“IDT五型多源诊疗系统”，系统共分六大程序：诊前评估、技术检测、病因诊断及鉴别诊断、制定差异化治疗方案及执行、疗效巩固、愈后调查。该系统以个体差异化诊疗为核心理念，针对患者个人的不同病情、不同肤质等多源因素制定个体差异化的治疗方案，有效提高了治疗水平。》》》想要了解自身的病情适合哪种治疗方法，可点击在线咨询

【温馨提示】：醋也能治白癜风吗?以上就是全部介绍了，不管您是使用醋还是其他的什么偏方来祛白斑，都是不理智不科学的，无法达到治好白斑的目的，只有专业正规的进行相关治疗，白斑才能被治好的可能!祝您早日康复!

