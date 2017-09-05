进展期白癜风可以用308光疗吗？白癜风并不是给我们带来表面伤害，影响容貌形象那么简单，而且还和患者的心理上和精神上的伤害，专家们都提倡白斑患者们能够做到早发现早治疗，祛白不走弯路，科学祛白斑。但是仍然有些患者的病情在逐渐加重，演变成进展期白癜风，因为都了解到308是非常好的治疗技术，想问问进展期的白癜风是否可以照308呢？

进展期白癜风可以用308光疗吗?白癜风并不是给我们带来表面伤害，影响容貌形象那么简单，而且还和患者的心理上和精神上的伤害，专家们都提倡白斑患者们能够做到早发现早治疗，祛白不走弯路，科学祛白斑。但是仍然有些患者的病情在逐渐加重，演变成进展期白癜风，因为都了解到308是非常好的治疗技术，想问问进展期的白癜风是否可以照308呢?》》》》我这样的病情，能够用308准分子激光治疗吗?

白癜风扩散危害大，及时治疗是关键

由于白癜风的病因有很多，加上个体差异的身体免疫力，所以在医治是必要的，必需到专业的白癜风医院检察。医治白癜风不可以盲目用药，这样不仅不能有效的治好白癜风，还有可能因为用药不当而带来更多的麻烦，对身体造成更大的伤害，而选择真正的专科医院对患者来说是非常重要的。

理论上进展期的白癜风是可以使用308激光治疗的，而且也有很多发展期的白癜风患者用这种方法治好了自己的白癜风。但是成都西部白癜风医院表示，患者能不能用308激光治疗白癜风，还要经过全面的检查才能确认，而且更好的是建议患者采用美国进口308激光，而不应该不管什么激光都要使用，直接造成自己病情的扩散。》》》看到的医院信息太多了，不知道选哪家好，到底哪家医院才可以治 愈我身上的白斑啊?点击咨询左侧在线专家聊聊看!

成都西部白癜风医院所采用的308激光是一种十分先进的祛白方法。比如308nm激光治疗就得到了白癜风患者的普遍认可，它采用氯化氙气体为光源，波段单一稳定、显效快速，且安全性高，不受年龄、部位限制，非常适合儿童、青少年、老人、孕妇的脆弱人群。也可将白癜风联合医治，比如将中医药浴熏蒸疗法和进口308激光相结合，便能更好的实现祛白。





发展期白癜风护理也同等重要

对于发展期的白癜风，单一的治疗效果并不好，需要在白癜风的治疗过程中，患者能好好的护理自己的病情，多吃对黑色素再生有帮助的食物，经常锻炼身体，调节自己对待白癜风的情绪，及时排解因为白癜风而带来的不良情绪，这样能辅助白癜风的治疗，增加白癜风的治疗效果，让白癜风的白斑能尽快的恢复。》》》如果您想知道您的白癜风用什么方式治疗，您可以拨打我们的健康热线028-87788834进行具体咨询

【温馨提示】：进展期白癜风可以用308光疗吗?以上就是全部介绍了，希望患者能够有所注意，尽量在早期接受治疗，避免白斑扩散散发，给治疗增加难度。最后祝您早日康复。

