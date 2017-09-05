手部有白斑是不是白癜风？如何检测？手上是经常用得到的部位，因为手上长出白斑的时候是非常容易被察觉的，虽说是没有脸部和颈部的白斑耀眼，可是手上的白斑对于自身形象仍是有很大伤害的。在对受伤的白斑进行治疗之前，需要了解清楚这个白斑是什么，也是是白癜风也许是其他的白斑疾病。那么下面我们就来分析一下手上这个白斑是否就是白癜风！

手部有白斑是不是白癜风?如何检测?手上是经常用得到的部位，因为手上长出白斑的时候是非常容易被察觉的，虽说是没有脸部和颈部的白斑耀眼，可是手上的白斑对于自身形象仍是有很大伤害的。在对受伤的白斑进行治疗之前，需要了解清楚这个白斑是什么，也是是白癜风也许是其他的白斑疾病。那么下面我们就来分析一下手上这个白斑是否就是白癜风!》》》》文章太长，不想看，直接点击咨询问专家。

诊断手上白斑是不是白癜风——两种方法

【专家解答】：早期的时候很多的皮肤病都是以小白点的形式出现在患者身体，身上长白斑可能发生的疾病有很多，不单单只有白癜风，除了白癜风之外有可能是花斑癣、贫血等等，为了避免误诊误治，要科学的做个全面检查。

一个是通过白癜风患者自我诊断白癜风的症状，另一个就是通过科学设备的检查确定白斑的确切病情。至于检查白癜风的准确性和白癜风的症状认识的清晰度，当然是通过医院的精 确诊断过于全面详细。

确定白斑病情准确的设备：美国三维皮肤CT

成都西部白癜风医院特别引进的三维皮肤CT是基于光学聚焦原理，利用计算机三维断层成像技术，直观实时、动态的观测皮肤病发生、发展及其白斑病情情况的先进检测仪器。》》》》点击咨询，专家为你定制祛白方案

三维皮肤CT不但可以定量比较病损和正常皮肤色素之间的差别，为白癜风的诊断提供了依据。白癜风的白斑在三维皮肤CT的照射下是纯白色的，并带有荧光，和正常的皮肤之间的颜色黑白分明，非常容易分辨，这样就能非常清晰的分辨出你手上的白斑是不是白癜风了。

一旦确诊怎么来治疗这手部的白癜风呢?

成都西部白癜风医院有效的进行祛白需要进行个体化差异化的诊疗，分期、分型、分色得进行开展，为你的白斑进行准确的定位和分析;专门引进美国新一代308激光进行祛白，更加高效安全，适合手部这种肢端型白癜风的治疗。

专家冯家新介绍：手部白癜风在做308nm准分子激光之前，先做一次超脉冲黑色素激活治疗。因为超脉冲治疗可以放大跟308nm准分子激光的协同作用，也可以增强308nm准分子激光的光疗效果，更能快速激活和修复黑色素细胞，两种光疗治疗方法前后结合治疗，对于手部这种肢端型白斑的治疗效果更佳。》》》这个得了白癜风有没有什么东西不能吃啊?脸上有白斑需要忌讳什么食物不?点击左侧咨询在线专家问问看。

【温馨提示】手上的白斑是不是白癜风呢?以上就是全部介绍了，身上长白斑，不要轻举妄动，及时有效进行诊治，如果被确诊白癜风，就应该积极及时治疗，否则这个白斑难以取得想要的治疗效果!祝您早日康复!

