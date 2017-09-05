如果一种疾病没有做好检查就治疗，那么及时是最 好的方法也是不能治疗好的，特别是白癜风这样复杂的疾病的，而且白癜风是这些年的发病率比较高的，发病无自觉性，可是对于病人的损伤比较大，会发病在任何人的肌肤上，还会给病人朋友们形成严峻的心理压力，所以就需要病人及时的做好医治，那么皮肤上白癜风怎么更好医治呢，那就需要做全面的检查了，伍德灯，检查皮肤的显微镜，可以为白斑的治疗提供很好的基石。

如果一种疾病没有做好检查就治疗，那么及时是最 好的方法也是不能治疗好的，特别是白癜风这样复杂的疾病的，而且白癜风是这些年的发病率比较高的，发病无自觉性，可是对于病人的损伤比较大，会发病在任何人的肌肤上，还会给病人朋友们形成严峻的心理压力，所以就需要病人及时的做好医治，那么皮肤上白癜风怎么更好医治呢，那就需要做全面的检查了，伍德灯，检查皮肤的显微镜，可以为白斑的治疗提供很好的基石。》》》》》老婆身上有白斑，以后孩子，也会得白癜风吗?

成都西部白癜风医院的专家表示，wood灯是很好检查的就白癜风的方法的，而且结果是很好的，专家为我们介绍说，伍德灯主要是以此紫外光照射患处，通过色素对紫外光的折射及反射情况来检测黑色素脱失状况，在伍德灯下，白癜风皮损表现为纯白色，与周围正常皮肤会形成鲜明对比，据悉，伍德灯有助于色素性皮肤病的诊断，临床上肉眼有时难以发现正常皮肤特别是白皙皮肤上的浅色斑，用WOOD灯可轻松检测白癜风，并可与其他白斑相鉴别。》》》》白癜风是种什么病啊?能治好吗?

优势：

1、伍德灯号称皮肤的“显微镜”，可准确检测出黑色素脱失多少，辨别是完全性还是不完全性白癜风，还能筛查出肉眼看不到的已经发生的病变，而且伍德灯让白癜风确诊变得更为简单，它以检查确诊过程不取血、无痛苦，检查结果快速、准确赢得了皮肤科医生和广大患者的广泛认同。

2、伍德灯作为皮肤科临床上的一种尖端检测手段，它能够将采集到的图像放大到100倍，然后在显示屏幕上，医生和患者可以分别清楚看见患处潜在的黑色素的生长、分布、缺少等状况，避免了过去检测过程中，只有医生看得懂而患者看不懂的情况发生，可以明确分型分期。

确诊为白癜风 患者如何进行针对性的治疗

对于白癜风我们最 好是要注意就是要及早的治疗的，而且治疗要选择好医院治疗的，这样不仅减少了误诊的可能性，也带来好的治疗效果，避免错误治疗带来的重复治疗，大大的降低了患者的治疗的经济成本。》》》》》早期白癜风也能治好吗?如何治?

成都西部白癜风医院是在成都地区更好的治疗的专业医院的，而且多年来一直致力于白癜风的临床诊疗与研究，制定出了专门针对不同患者人群的治疗方法——IDT五型多源诊疗系统，通过诊前评估、科学检测、病因诊断及鉴别诊断、制定差异化治疗方案及执行、疗效巩固、愈后调查等六大程序，为患者带来“个人化，针对性”的治疗方式。

【温馨提示】以上就是“伍德灯可以检查出是不是白癜风吗”的相关介绍，希望对您有一定的帮助，如果有朋友身体上出现了白斑的情况，请一定要到医院进行诊断，引起白癜风皮肤病发病有很多因素，需要专业的仪器检查后才能确定。您还有什么疑问可以在线咨询我们的专家或是到成都西部白癜风医院进行专家面对面的交谈。