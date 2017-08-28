“白癜风部位光疗后有气泡该怎么办？”这是近日患者在经常提的问题，大家都知道白癜风是属于难康复的皮肤脱色型疾病，在治疗时需要精 确的诊断病因才能够有好的治疗效果，那么光疗后为什么会出现水泡，我们就跟着成都西部白癜风医院的专家来了解患者出现水泡的原因是什么。

“白癜风部位光疗后有气泡该怎么办?”这是近日患者在经常提的问题，大家都知道白癜风是属于难康复的皮肤脱色型疾病，在治疗时需要精 确的诊断病因才能够有好的治疗效果，那么光疗后为什么会出现水泡，我们就跟着成都西部白癜风医院的专家来了解患者出现水泡的原因是什么。》》》脸上出现白斑是不是就是白癜风啊？我脸上的这个白斑是吗？点击咨询左侧在线专家，让专家帮您看看吧！



大家都知道治疗白癜风是一件很棘手的事情，很多患者在确诊之后就开始了所谓的“特效治疗”，专家解释道，一般的特效药都是一些“名医”说夸大其词的说法，如果真有什么特效药，为什么还是有很多患者还没有治好呢?所以在这里专家提醒患者，一旦身上出现白斑的情况就一定要到正规的医院进行诊断，然后再进行正规的治疗。如果盲目的治疗，最终的结果只能是适得其反，不仅加大治疗难度，还加大了治疗的费用。

专家进一步表示，308激光的确是对白癜风的治疗效果比较好，但是并不是适合所有的白癜风患者。有的患者皮肤是光敏感性的，接受光照治疗就会让光照部位出现发红肿痛，甚至起泡等现象，这是不利于白癜风的治疗的。另外，如果患者急于求成，照射308激光的时候照射的剂量过大，超过皮肤的承受能力，也可能导致皮肤部位起水泡。

美国308准分子激光——绿色安全，患者朋友们可放心接受治疗

成都西部白癜风医院的专家表示，对于在川内独一家拥有美国准分子新一代308准分子光疗系统的医院，对于他的解答是更加的有话语权的，专家表示，其单一的308nm波长被认为是激光治疗白癜风更加佳波长，相比其他疗法，308激光治疗具有疗效佳、见效快、疗程短、效果显著、不良反应少的巨大优势，是目前国际上治疗白癜风先进、有效的光疗技术，其安全性在青少年儿童和孕妇治疗上更突出。》》》我的病情治多少次能见效?您可以点击左侧的咨询进行详细的了解



1、308治疗白癜风更加的快捷和方便的：西部医院的专家表示，传统疗法治疗白癜风等顽固性皮肤病至少要几年时间，而采用新一代308准分子激光白癜风治疗仪一个疗程即有明显效果，一般患者几个疗程左右就能达到很好的治疗目的，从而大大节省医疗费用，随治随走，更便捷，只需对病变部位进行短时间照射就能达到治疗目的，单次治疗时间短，2-3分钟即可。治疗过程没有无任何痛苦，可随治随走，不影响学习和工作。

2、治疗更加的安全：一般的治疗方法其实都是不能避免有一些副作用的，特别是传统疗法治疗白癜风，而高科技的新一代308，可有效避免药源性损害，是目前国际公认的、安全的皮肤病治疗手段。308准分子激光白癜风治疗仪没有无效的有害光，治疗没有痛苦，仅仅有微热感觉，可以安全的用于儿童治疗，直接针对病灶，能量有效集中于患部，既保证了在较短周期内快速获得疗效，又不会对健康皮肤造成伤害。

温馨提示：激光后起泡怎么办?最后再提醒广大的白白患者，多听听专家的建议，不要本来是去看病，结果病没看好，还弄出了新伤，不仅加重了病情，还增加了治疗的费用，建议您在出现不适之后，不要自行盲目的处理，要及时到正规医院咨询专业医生，协助医生寻找出现这些不良现象的原因，以便能及时调整治疗方案。如果您还有关于白癜风的问题想要了解，患有在线咨询我们的专家或到成都西部白癜风医院进行面对面交谈。