额头上有浅色白斑是不是白癜风？如果是额头上长了白斑，那么是白癜风的可能性要更大，这也是近年来常发作的皮肤白斑病。很多人都迫切的想要知道原因，但是，身体白斑可能由多种因素导致，如果不经过检查，是很难得出结论的。所以，对于额头的白斑，明确白斑病种，清晰原因是非常重要的，这为我们后期的治疗打下了基础，否则误诊、误治将会给我们带来极其严重的后果。

额头上有浅色白斑是不是白癜风?如果是额头上长了白斑，那么是白癜风的可能性要更大，这也是近年来常发作的皮肤白斑病。很多人都迫切的想要知道原因，但是，身体白斑可能由多种因素导致，如果不经过检查，是很难得出结论的。所以，对于额头的白斑，明确白斑病种，清晰原因是非常重要的，这为我们后期的治疗打下了基础，否则误诊、误治将会给我们带来极其严重的后果。》》》要想让白斑部位复色，从选择咨询开始!

早期白癜风具体会出现这些症状：

1、外形：白癜风刚刚发作时，白癜风主要呈现点状，形状近乎圆形、椭圆形和不规则的形状，随着白斑不断的扩大，白癜风会呈现较为规则的形状，并且呈对称分布。

2、大小：白癜风刚刚发作时，白斑的大小为黄豆粒，也有的呈现出硬币大小，关于白癜风的大小，并没有一个统一的标准。》》》》》身上有白斑，还能够治好吗?

3、数量：白癜风刚刚发作的时候，白斑的数量比较少，大概只有两三片，并且这些白斑几乎都出现在患者身体暴露的皮肤上，发展到后期白斑的数量就快速的发展。

4、颜色：白癜风刚刚发作时，白斑呈现的是纯白色，浅白色，患处和正常皮肤的界限并不清楚，也没有色素带的环绕，很多皮肤比较白的患者，不会及时的发现自己身体的变化。

5、晕圈：刚刚发作时的白癜风，在新发的白斑的边缘有一条微微隆起的类似发炎的暗红色素带，这样的情况会持续一段时间，但是待白癜风的病情加重后，就会逐渐消失。

6、感觉：早期白癜风并不会出现瘙痒或者是疼痛的感觉，也不会出现皮屑、萎蔫等等症状;曝晒后皮肤可能会发红，可引起灼痛，红斑及水疱;度曝晒白斑出现扩散的现象，要仔细观察。

“三级”把关、CT透视，病因无处可藏

身体白斑病因复杂，肉眼观测和非性仪器的检查都是难以得出结论的。成都西部白癜风医院作为西部地区规模较大的白癜风专科医院，把寻因问源放到白斑治疗的重要位置上。三维皮肤CT检查白斑一览无遗，更加准确和方便，检查过程不需要抽血，也不需要活检，切片，非常的易于操作。》》》》》美国三维皮肤CT检查需要多少钱?

该院融合造诣深厚的专家教授团队，采用“会诊专家、坐诊专家、远程专家”的三级专家会诊制度，利用先进的皮肤CT检测仪，三维断层动态观测皮损情况，从上找出白斑形成的原因和黑色素缺失的的具体情况，缔造了准确的诊断率，为后期治疗提供中肯科学的建议。

额头白癜风，还是需要个性化诊疗

成都西部白癜风医院有完整的“IDT多源个性化诊疗体系”，能根据患者的黑色素缺失情况，科学分期、分型的制定适合患者的方案。对不同时期的白癜风患者，采用不同的方法来治疗，早、中、期治疗各不一样，让患者能够在适合的技术下，治好自己的白癜风。对于额头的白癜风，专家冯家新建议采用进口308激光疗法，通过的液体光导，可使白斑区酪氨酸酶的活性增强，加速白癜风患者黑色素细胞的合成能力，把额头丢失的白癜风给补回来。》》》想要了解自身的病情适合哪种治疗方法，可点击在线咨询

【温馨提示】：额头上有浅色白斑是不是白癜风?建议白斑患者们一定要抓住早期白斑治疗优势，进行对症性祛白，早期白斑黑色素脱失并不严重，尚存并未被破坏的黑色素细胞;早期患者的身体素质尚好，治疗起来更容易见效。患者一定要好好祛白，更好康复!

